Ucraina vrea Leopard 2 de fabricaţie germană, unul dintre tancurile occidentale utilizate pe scară largă, pentru a o ajuta să pătrundă prin liniile ruse şi recaptura teritoriul pierdut în urma invaziei din 2022.

Germania, a cărei aprobare este necesară pentru reexporturile de tancuri Leopard, ezită, temându-se că va determina Moscova să escaladeze conflictul.

"Germanii au primit deja cererea noastră pentru permisiunea de a transfera tancurile Leopard 2 în Ucraina", a scris Mariusz Blaszczak pe Twitter.

"De asemenea, fac apel către partea germană să se alăture coaliţiei ţărilor care sprijină Ucraina cu tancuri Leopard 2", a adăugat el. "Aceasta este cauza noastră comună, deoarece securitatea întregii Europe este în joc!", a mai scris el.

