Eilidh McFadden, în vârstă de 20 de ani, şi Tom Johnson, în vârstă de 29 de ani, au fost găsiţi vinovaţi la acuzaţia de comitere a unor daune penale, marţi, după ce Tribunalul de Magistratură din Westminster a aflat în cadrul unei audieri că cei doi tineri au vandalizat statuia "în maniera videoclipurilor umoristice folosind torturi cu şarlotă", pe 24 octombrie 2022.

Statuia regelui Charles al III-lea, alături de cea a reginei-consoarte Camilla şi de cele ale prinţului şi prinţesei de Wales - care pot costa între 75.000 şi 200.000 de lire sterline -, au fost îndepărtate din spaţiul expoziţional până în dimineaţa zilei următoare.

Eilidh McFadden şi Tom Johnson au provocat daune de 3.500 de lire sterline, costurile fiind cauzate de operaţiunile de revopsire a statuii, de spălare a hainelor şi a perucilor din păr natural pe care le poartă statuile şi de refacere a decorului regal, care includea şi un tron de culoare roşie.

