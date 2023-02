Aproximativ jumătate din cei peste 320.000 de soldaţi mobilizaţi de Rusia la sfârşitul anului trecut ar putea lua parte la un nou asalt asupra Ucrainei, crede secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare a Ucrainei, Oleksii Danilov.

"Îmi dau seama că principalele bătălii încă nu au venit şi vor fi anul acesta, în două sau trei luni. Acestea vor fi luni definitorii ale războiului", anticipează responsabilul ucrainean. "Rusia se pregăteşte pentru o escaladare maximă", adaugă acesta. "Ea îşi regrupează tot ce poate, face exerciţii şi instruieşte" trupele, remarcă oficialul citat.

"Acele ţări care ne ajută în lupta noastră au început să ne ofere ajutor maxim", a mai spus Danilov, referindu-se la ajutorul militar oferit Ucrainei de statele occidentale, care caută acum modalităţi de a spori acest sprijin în timp ce conflictul din Ucraina intră într-o fază crucială înaintea dezgheţului de la sfârşitul iernii, când starea solului complică deplasările vehiculelor militare grele şi acţiunile ofensive.

The introduction of #Russian conventional forces to the #Bakhmut frontline has offset the culmination of the #Wagner Group’s offensive and retained the initiative for Russian operations around the city. https://t.co/WzGJdcxLcN pic.twitter.com/zdTFiv7QsB— ISW (@TheStudyofWar) February 1, 2023