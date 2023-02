Stoltenberg: NATO trebuie să-și refacă rezervele de muniție consumate de războiul din Ucraina

NATO intenţionează să-şi crească ţintele pentru stocurile de muniţie, care sunt golite de războiul din Ucraina, a declarat luni presei secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, înainte de reuniunea miniştrilor apărării din ţările aliate, informează Reuters, conform Agerpres.

"Războiul din Ucraina consumă o cantitate enormă de muniţie. Asta pune sub presiune industria de apărare. Aşa că trebuie să mărim producţia şi să investim în capacităţile noastre de apărare", a spus Stoltenberg.

El a menţionat printre ţările care au încheiat noi contracte cu industria de profil pentru a-şi reface stocurile de muniţie SUA, Franţa şi Norvegia. Stoltenberg susţine că există planuri pentru a rezolva această problemă pe termen mediu şi lung. "NATO va fi alături de Ucraina oricât va fi nevoie", a mai spus el. Potrivit lui Stoltenberg, "rata actuală de consum al muniţiei este de multe ori mai mare decât actuala noastră rată de producţie", iar "asta pune sub presiune industria noastră de apărare".

"De exemplu, timpul de aşteptare pentru muniţie de calibru mare a crescut de la 12 la 28 de luni. Comenzile plasate astăzi vor fi livrate peste doi ani şi jumătate", a exemplificat el. Stoltenberg a menţionat printre ţările care au încheiat noi contracte cu industria de profil pentru a-şi reface stocurile de muniţie SUA, Franţa şi Norvegia. "NATO tocmai a finalizat o evidenţă a stocurilor noastre de muniţii. Şi plănuim să creştem ţintele pentru stocurile de muniţii prin procesul de planificare defensivă al NATO", a spus Stoltenberg.

În această perioadă, Rusia vrea să câștige teritorii „pentru a-și asigura securitatea”

Liderul pro-Kremlin al Ceceniei, Ramzan Kadârov, a declarat luni că, pentru a garanta securitatea Rusiei, forţele sale armate ar trebui să cucerească oraşele ucrainene Odesa (important port la Marea Neagră, în sud) şi Harkov (nord-est). "Minimul ce trebuie făcut este să luăm Odesa şi Harkovul şi să asigurăm securitatea statului nostru", a declarat Kadârov într-un interviu pentru postul public de televiziune Rossia-1.

Ramzan Kadârov susţine că Rusia are forţele necesare pentru a ajunge la Kiev şi cuceri capitala ucraineană. „Avem resursele necesare ca să ajungem la Kiev şi a-l captura", a afirmat şeful prorus al Ceceniei în acelaşi interviu. Potrivit liderului cecen, Rusia este capabilă să îşi atingă obiectivele în Ucraina până la sfârşitul anului 2023. „Unii vorbesc despre un an, doi sau trei ani. Cred că ne vom atinge obiectivele 100% până la sfârşitul acestui an", a adăugat el.

Până în prezent, a susţinut liderul cecen, Rusia nu a mobilizat "nici măcar 20%" din potenţialul său militar. Mai mult, liderul Ceceniei declară pe canalul său de Telegram că armata Federaţiei Ruse ar putea "ajunge chiar şi până în America", potrivit canalului de televiziune ucrainean TSN.

"Dacă va exista un ordin din partea comandantului şef al armatei (Vladimir Putin), suntem gata să mergem chiar şi în America, lăsând (Republica) Moldova departe în urmă. Şi orice astfel de ordin nu se discută, ci se îndeplineşte. Avem toate forţele, mijloacele şi echipamentele necesare pentru a-l transpune în practică", susţine el.

