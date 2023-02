"Fregata rusă a sosit la Durban. Vasul chinez va sosi mai târziu. Suntem în faza de pregătire, principala manevră va avea loc pe 22 februarie", a declarat pentru AFP o sursă militară.

Africa de Sud a anunţat luna trecută exerciţii comune cu marinele rusă şi chineză, "cu scopul de a împărtăşi competenţe şi cunoştinţe operaţionale".

Operaţiunile, care implică peste 350 de militari sud-africani, urmează să continue până la 27 februarie în largul oraşului Durban (sud-est), cel mai mare port al Africii Australe, precum şi în Golful Richards, la aproximativ 180 km mai la nord.

Africa de Sud a adoptat o poziţie neutră de la începutul invaziei ruse a Ucrainei în urmă cu aproape un an, refuzând să se alăture apelurilor occidentale de a condamna Moscova, aminteşte AFP.

Şeful diplomaţiei UE Josep Borrell, în vizită la Pretoria luna trecută, a vorbit despre "lucruri iritante" în legătură cu relaţiile dintre Africa de Sud şi Rusia.

Întrebată despre aceste manevre militare comune, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karine Jean-Pierre a exprimat "îngrijorarea Statelor Unite".

Ministrul sud-african de externe, Naledi Pandor, a declarat, la rândul ei, după o întâlnire cu omologul său rus Serghei Lavrov, aflat în vizită la Pretoria în ianuarie, că "toate ţările desfăşoară exerciţii militare cu prietenii lor".

La rândul ei, Asociaţia Ucrainenilor din Africa de Sud a chemat la demonstraţii la Cape Town vineri şi sâmbătă la Durban. "Este regretabil că Africa de Sud intră în propaganda rusă şi alege să participe la antrenamente navale comune", a condamnat organizaţia pe Twitter.

The Admiral Gorshkov has arrived in Durban from Cape Town. The Russians were warmly received. pic.twitter.com/ytIceHYmQo— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) February 17, 2023