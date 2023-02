"Auchan s-a transformat într-o armă deplină a agresiunii ruse. Intenţionez să discut despre asta cu omologul meu francez" Catherine Colonna, a scris Kuleba pe Twitter, el făcând apel încă de anul trecut la boicotarea acestui grup din cauză că nu s-a retras din Rusia după începerea invaziei.

Conform unei anchete publicate de cotidianul francez Le Monde în colaborare cu site-ul de investigaţii The Insider şi ONG-ul Bellingcat, în cadrul filialei locale a Auchan din Rusia a fost organizată o colectă de produse destinate armatei ruse, în valoare totală de două milioane de ruble (circa 25.000 de euro).

Ancheta citează o sursă anonimă care a declarat că acest transport ar fi fost oferit gratuit de către Auchan.

