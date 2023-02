În urmă cu un an, lumea era martoră la un eveniment care nu mai era considerat posibil în secolul XXI. Cu toate acestea, așteptările marii majorități, excepție notabilă făcând țările vecine Rusiei, care cunoșteau cel mai bine comportamentul de secole al acestei țări, erau fie că o invazie nu va avea loc, fie că, dacă va avea loc, va fi de scurtă durată, Kievul urmând să cadă în scurt timp.

Acest ultim aspect a fost subliniat, de altfel, de Vladimir Putin însuși, care, în stilul său caracteristic, a promis că va cuceri întreaga țară în trei zile.

Bineînțeles, această afirmație era întărită de liota de susținători ai acestuia, un astfel de exemplu fiind Viktor Medvedciuk, oligarh ucrainean cunoscut pentru simpatiile sale pro-ruse, care spunea, la vremea resepectivă, că Ucraina "este gata să cadă în brațele Rusiei".

Mai mult, chiar estimările celei mai puternice agenții de informații din lume, CIA, erau de aceeași părere.

Astfel, cei din comunitatea americană de informații prevedeau că Ucraina va fi cucerită rapid, în maximum două săptămâni.

Agențiile de informații nu au fost însă singurele care s-au înșelat, ci și unii analiști de politică externă.

"Am supraestimat capacitățile Rusiei. Din păcate, am fost de asemenea de partea greșită, am avut o estimare eronată asupra capabilităților forțelor armate ruse de a efectua un atac asupra Ucrainei", a explicat analistul militar polonez Konrad Muzyka.

Cei peste 120.000 de soldați masați la granița Ucrainei sugerau însă altceva. Văzând imaginile cu aceștia, de altfel, cei mai mulți parcă și vedeau noua graniță a Rusiei ajungând la nordul României.

Iar, mai presus de toate, imaginea de armată invincibilă pe care o proiecta Vladimir Putin a fost întărită și amplificată de desele ieșiri ale acestuia prin care anunța noile realizări ale armatei sale, inclusiv prin programul hipersonic, lucru care a indus în eroare publicul din Occident.

După aceea însă, a urmat șocul: confruntat cu o invazie barbară, din alte secole, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut muniție pentru a lupta cu invadatorii, spunând că "nu are nevoie de o călătorie".

Iar ulterior, în lanț, au urmat și alte șocuri. Cel al barbariei incredibile la care s-a putut preta armata rusă în localități precum Bucea și Irpin, dar și cel al incompetenței fabuloase a liderilor militari ruși, care au format o coloană de zeci de kilometri de tancuri pe drumul spre Kiev, doar pentru ca aceasta să fie distrusă ulterior.

Un an mai târziu, Vladimir Putin controlează mult mai puțin din teritoriile ucrainene decât ar fi dorit, iar asta contra unui cost imens: aproape 200.000 de militari morți și aproximativ jumătate din flota de tancuri distrusă, conform estimărilor Institutului pentru studiul războiului.

Mai mult, Vladimir Putin a "obținut" alte câteva lucruri pe care nu le dorea: sancțiuni fără precedent asupra economiei țării sale, o prezență întărită a NATO la granițele sale de vest, dar și arme performante pentru armata ucraineană.

Firește, în fața unei asemenea contraperformanțe, toată lumea se întreabă cât mai poate continua Rusia în acest fel.

Răspunsul, din păcate, nu este optimist. Rusia va continua oricât este nevoie pentru a-și justifica prezența în lume. Iar prezența sa în lume, așa cum a dovedit-o invazia din Ucraina, nu are altă rațiune decât expansiunea imperială, această țară nefiind capabilă să participe la principiile cooperării economice care au făcut aproapre tot restul lumii să evolueze.

