Astfel, președintele Poloniei, Andzrej Duda, a confirmat că premierul țării, Mateusz Morawiecki, a plecat la Kiev pentru a preda autorităților ucrainene primele tancuri Leopard 2, de producție germană, informează Agerpres.

''Polonia şi Europa vă sunt alături. În mod categoric nu vă vom părăsi; noi vom susţine Ucraina până la victoria completă asupra Rusiei'', a spus Morawiecki într-o conferinţă de presă comună cu şeful statului ucrainean.

De asemenea, și ministrul polonez al Apărării a anunțat, la ședința Consiliului Național de Securitate de la Varșovia, că tancurile promise Kievului „sunt deja în Ucraina”.

