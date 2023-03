Fost președinte georgian: Victoria Ucrainei este inevitabilă, Occidentul să se pregătească pentru dezintegrarea Rusiei

"Victoria inevitabilă a Ucrainei va schimba complet situaţia în Georgia şi în regiune", a declarat Saakaşvili pentru agenţia de presă franceză, în cadrul unui interviu realizat în scris prin intermediul avocatului său.

Potrivit fostului preşedinte aflat în prezent în detenţie, cunoscut pentru poziţiile sale ferm pro-occidentale şi care a deţinut funcţii oficiale şi în Ucraina, Occidentul trebuie "să se pregătească" pentru dezintegrarea Rusiei.

Saakaşvili, 55 de ani, a fost arestat în urmă cu un an la revenirea sa în Georgia dintr-un lung exil în străinătate, şi plasat în detenţie în urma unei condamnări pentru "abuz de putere", pe care el o respinge ca fiind una politică.

Medicii au afirmat că viaţa lui este în pericol din cauza bolilor grave pe care le-a dezvoltat după încarcerarea sa, în timpul căreia el ar fi fost otrăvit cu metale grele. Sănătatea sa s-a deteriorat de asemenea din cauza unei greve a foamei de 50 de zile, pe care el a ţinut-o pentru a denunţa condiţiile sale de detenţie.

Cel care a condus Georgia din 2008 până în 2013 se află azi la spital şi a apărut puternic slăbit în timpul recentelor intervenţii prin videoconferinţă la tribunal.

Din cauza neînţelegerilor sale cu noile autorităţi georgiene, pe care le acuză de legături cu Rusia, lui Saakaşvili i-a fost retrasă cetăţenia georgiană şi el a dobândit cetăţenia Ucrainei, unde îşi făcuse studiile în epoca sovietică.

"Ucraina a devenit pentru totdeauna superputerea regiunii şi, împreună cu Polonia, ea determină totul în regiune, inclusiv în ceea ce priveşte Georgia", continuă fostul preşedinte în aceste bilete scrise cu o mână tremurândă.

Mică republică ex-sovietică din Caucaz, Georgia a fost recent zguduită de ample manifestaţii pro-europene împotriva unei legi liberticide şi inspirate din practicile Kremlinului asupra "agenţilor străini", lege pe care guvernul georgian voia să o adopte. În faţa acestei mobilizări, puterea de la Tbilisi a fost constrânsă să anuleze legea.

"În Georgia, situaţia va fi fundamental modificată, chiar înainte de victoria finală a Ucrainei", este de părere Saakaşvili.

Aceste manifestaţii au marcat punctul culminant al furiei în faţa a ceea ce este perceput de o parte a societăţii georgiene drept un recul în materie de democraţie, care pune în pericol ambiţia integrării în UE şi NATO.

Partidul aflat la putere Visul Georgian şi oligarhul Bidzina Ivanişvili, care a făcut avere în Rusia şi care este considerat de criticii săi cel ce conduce de fapt guvernul, sunt suspectaţi de înţelegere ascunsă cu Kremlinul.

"În Georgia, totul este limpede ca cristalul: poporul este unit, noi suntem o naţiune europeană (însă) cu un guvern rus", a declarat Saakaşvili. "Niciun autocrat nu va putea vreodată să îmblânzească generaţia care a crescut într-o Georgie liberă", a adăugat el.

Fostul preşedinte afirmă că guvernul georgian "refuză la ordinul Moscovei să-l lase să iasă (din ţară) pentru un tratament medical în străinătate".

Altădată jovial şi corpolent, Saakaşvili, care cântărea 115 kg, a pierdut peste 50 de kg de la plasarea sa în detenţie. El a apărut cu obrajii supţi şi cu mâinile tremurânde într-o recentă înregistrare video în timpul unei audieri la tribunal.

Former Georgian President Mikheil Saakashvili is on the verge of death, reports Sky News



The journalists were not allowed into the hospital, but they were able to pass questions through a lawyer and received written answers.



🗣️ "At first I weighed 120 kilograms, now I weigh 64.… https://t.co/c9v5hhL9sS pic.twitter.com/o56kq58aIF— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2023