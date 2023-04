Nepotul lui Kennedy candidează la alegerile prezidențiale din SUA de anul viitor

Kennedy Jr. va încerca să obţină nominalizarea democraţilor la preşedinţie, potrivit unei declaraţii depuse miercuri la Comisia Electorală Federală a SUA.

Preşedintele în exerciţiu Joe Biden (80 de ani) nu şi-a anunţat încă în mod oficial intenţia de a candida din nou în 2024, dar se aşteaptă ca el să-şi anunţe candidatura pentru al doilea mandat.

Kennedy Jr. este nepotul preşedintelui John F. Kennedy şi fiul senatorului Robert F. Kennedy, ambii asasinaţi în timp ce se aflau în funcţie.

Robert F. Kennedy Jr., who is the nephew of the 35th U.S. president John F. Kennedy, has filed to run for president in 2024 as a Democrat, CNN reports. pic.twitter.com/Czv9Co8zOF— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2023