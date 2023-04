Știrea inițială

Prăbuşirea unei clădiri cu patru etaje din centrul Marsiliei, al doilea oraş ca mărime din Franţa, s-a soldat cu rănirea gravă a cel puţin cinci persoane şi trebuie să fim pregătiţi pentru mai multe victime, a avertizat primarul oraşului, Benoît Payan, transmite Agerpres care citează AFP.

"Există suspiciuni puternice că o explozie a provocat prăbuşirea, dar trebuie să fim foarte atenţi la cauze în această etapă", a afirmat, la rândul său, Christophe Mirmand, prefectul regiunii din sudul Franţei. Gazul poate fi "o posibilă opţiune", potrivit acestuia.

În momentul exploziei, în jurul orei 00:40 (22:40 GMT), "totul s-a cutremurat, am văzut oameni alergând şi era fum peste tot, clădirea a căzut înspre stradă", a declarat pentru AFP Aziz, care nu a dorit să-şi spună numele de familie. El a explicat că deţine un magazin de alimente care funcţiona pe timp de noapte pe strada unde clădirea s-a prăbuşit.

Operaţiunile de salvare sunt complicate de "un incendiu în dărâmături" care "împiedică trimiterea câinilor şi a echipelor specializate în căutarea eventualelor victime care s-ar afla sub dărâmături", a declarat primarul, care a adăugat că există posibilitatea ca numărul victimelor să crească.

Însă echipele de salvare îşi continuă operaţiunile în zonă, unde au fost desfăşurate resurse semnificative. Întreaga zonă din jurul clădirii este în continuare izolată, iar accesul pe mai multe străzi a fost restricţionat.

Mulţi angajaţi din serviciile de salvare - pompieri, poliţie, personal de securitate publică - lucrează din greu, au remarcat jurnaliştii AFP.

🇫🇷 A four-story residential building collapsed in the center of Marseille.



An explosion may have been the cause, according to city officials.



The mayor of Marseille added that some of the neighboring houses also partially collapsed - their residents were urgently evacuated. pic.twitter.com/sPdiO2KrZK