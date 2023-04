Combustibilul care propulsează economia mondială dă semne de recesiune

Semne de încetinire economică încep să apară pe piaţa mondială a motorinei, transmite Bloomberg.

În China, numărul camioanelor care rulează pe autostrăzi a scăzut în mod semnificativ în ultimele săptămâni. În Europa, diferenţa de preţ dintre motorină şi ţiţei brut a coborât recent la cel mai redus nivel din ultimul an. În SUA, cererea de motorină urmează să scadă cu 2% în 2023, estimează S&P Global Inc. Excluzând anul 2020, când cea mai mare parte a economiei s-a oprit, o scădere de 2% ar fi cel mai important declin al consumului de motorină înregistrat de SUA după 2016, conform Agerpres.ro.



Ne aşteptăm la "unul din cele mai slabe contexte economice din istoria recentă, excluzând criza financiară din 2008-2009 şi pandemia", spune analistul S&P, Debnil Chowdhury.



După toate semnalele cererea pentru motorină, un carburant care este folosit la orice, de la camioane şi până la utilaje de construcţii, scade în multe din principalele economii ale lumii. Considerat un prim semnal al unei activităţi industriale mai slabe şi al reducerii cheltuielilor consumatorilor, scăderea cererii de motorină i-a pus în alertă pe cei care caută semnele unei recesiuni.



"Cererea de motorină poate fi un indicator important pentru creşterea economică generală, ca un prim semnal că cheltuielile gospodăriilor se reduc. O aşteptată scădere a cererii de motorină se potriveşte cu acumularea riscurilor de recesiune în întreaga economie" spune Ben Ayers, economist şef la a Nationwide Economics.



O mare parte a scăderii cererii de motorină se datorează transportului rutier de marfă, care consumă aproximativ 60% din motorina din China şi peste 70% în SUA. Numărul camioanelor care rulează pe autostrăzile din China a scăzut cu 8% în săptămâna care s-a încheiat la 9 aprilie, potrivit datelor culese de Ministerul Transporturilor din China. În paralel, stocurile naţionale de motorină din China au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni la începutul lui aprilie, potrivit datelor OilChem.



În cazul SUA, activitatea camioanelor, şi în consecinţă consumul de motorină, a fost afectată de scăderea producţiei fabricilor, construcţiei de locuinţe şi faptului că retailerii se confruntă cu stocuri ridicate, susţine Bob Costello, economist şef la organizaţia reprezentativă American Trucking Associations. La baza încetinirii activităţilor de transport rutier de marfă din SUA stă o modificare a comportamentelor de cheltuieli ale consumatorilor. Comenzile mari pe internet făcute în timpul pandemiei au cedat locul cheltuielilor pentru vacanţe şi experienţe. În plus, pe măsură ce inflaţia a afectat bugetele gospodăriilor, primele lucruri la care oamenii au renunţat fiind bunurile de consum ieftine care sunt livrate în cantităţi mari prin intermediul camioanelor, precum băuturile carbogazoase.



"De fiecare dată când vedem cum cheltuielile consumatorilor se diminuează din cauza inflaţiei, asta afectează bunurile ieftine care tind să fie livrate în cantităţi mari", spune directorul general de la FreightWaves, Craig Fuller. Potrivit acestuia, deciziile individuale, precum aceea de a renunţa la băuturi carbogazoase, pot avea consecinţe la nivel macro prin reducerea volumului total de bunuri care trec prin economie.



Desigur că există şi unele zone mai bune. De exemplu, cererea de motorină cu un conţinut redus de sulf ar urma să crească în Europa cu aproape 9% în perioada martie-iulie, susţinută parţial de călătoriile de vacanţă, susţine Janiv Shah, analist la Rystad Energy. În plus, este foarte probabil ca autorităţile franceze să recurgă la reumplerea rezervelor strategice de motorină, după ce au eliberat milioane de barili de produse petroliere ca răspuns la grevele prelungite.



Însă în cazul SUA, în absenţa unor stimulente guvernamentale care să impulsioneze economia, Craig Fuller nu se aşteaptă la o revenire a cererii de motorină în perioada următoare. Cererea de motorină este diferită de cea de benzină, unde preţurile mari la pompă îi fac pe automobilişti să reducă cererea, iar ieftinirea îi stimulează să revină la benzinării.



Oamenii nu transportă mărfuri pur şi simplu pentru că este mai ieftin să le transporte, subliniază Craig Fuller, ei fac asta "pentru că este cineva la celălalt capăt care a făcut o comandă şi este acolo să primească marfa".

Sursa foto: Engineer studio / Shutterstock

