Probabil pentru prima dată de la declanșarea războiului din Ucraina, se înregistrează o supraabundență de gaze naturale pe piață. Efectul va fi nu doar scăderea prețurilor, ci și o umplere mai rapidă a stocurilor pentru următorul sezon rece.

Vremea blândă, dar și reducerea consumului, au dus la o supraabundență de gaze pe piețele europene și asiatice, scrie Bloomberg. Cum nu există suficientă cerere pentru LNG (gaz natural lichefiat, cea mai scumpă variantă), navele care îl transportă caută și săptămâni întregi un client. În plus, oferta a crescut, după ce producția Statelor Unite dde LNG și-a revenit.

Gazele s-ar putea ieftini pentru consumatorii casnici din România

Ca urmare, am putea vedea o scădere a prețurilor la gazele naturale și în România în următoarele săptămâni. Deja unul dintre furnizorii de pe piață – Nova Power & Gas - are prețuri finale sub plafonul de 0,31 lei/kWh.

La începutul lunii martie, vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, declara că există premise pentru scăderea prețului gazelor naturale la consumatorii casnici. Oficialul preciza atunci că prețurile gazelor la nivel european sunt mai mici decât anul trecut – chiar dacă continuă să fie mult peste cele dinaintea crizei energiei.

De asemenea, în 2022 erau contractate volume de gaze din producția internă la prețuri mult mai mari față de actuala perioadă. Iar anul acesta, producția internă ar putea acoperi complet consumul casnic, estima Nagy-Bege.

Acești factori, afirma vicepreședintele ANRE, ar putea duce la oferte ale furnizorilor de gaze sub prețul final plafonat de maximum 0,31 lei/kWh cu TVA. Altfel spus, dacă furnizorii vor cumpăra gaz la prețuri avantajoase, ei ar putea scădea prețurile oferite consumatorilor casnici chiar sub plafonul aplicat până la 31 martie 2025, menținându-și în același timp și o marjă de profit.

Stocurile de gaze, la un nivel nesperat de bun

O altă veste bună este că stocurile europene de gaze ar putea fi umplute mult mai rapid – posibil chiar până în august. România iese din sezonul rece cu 2022/2023 un nivel bun de înmagazinare în depozitele de gaze, potrivit datelor GIE: peste 40%, în condițiile în care și 20% era satisfăcător. Iar media europeană este de 56%, în condițiile în care pentru iarna viitoare trebuie ca stocurile să fie la 90% din capacitatea totală de înmagazinare la nivel naţional.

Acest lucru ar limita oportunitățile pentru repetarea șantajului energetic al Kremlinului. Unele țări, inclusiv România, ar putea să nu mai aibă deloc nevoie de gaze rusești. De asemenea, ar reduce cererea, ceea ce ar însemna că prețurile gazelor nu vor mai exploda o dată cu apropierea sezonului rece. De asemenea, ar putea scădea și prețul energiei electrice în Europa, acesta fiind în continuare influențat de cel al gazelor.

Care erau principalele riscuri legate de piața gazelor în 2023

La începutul anului, Agenția Internațională a Energiei avertiza că și în 2023 Uniunea Europeană riscă să se confrunte cu problema aprovizionării cu gaze naturale, din cauza reducerii exporturilor rusești, concurenței dintre UE și China pentru volume limitate de LNG și impredictibilității condițiilor meteo.

Pare însă că al doilea dintre acești factori nu mai este relevant: exporturile de gaz lichefiat au atins un maxim istoric iar cererea este redusă din cauza stocurilor încă destul de pline astfel încât prețurile continuă să scadă.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: