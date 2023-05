Washingtonul dezvăluie arsenalul său nuclear, îndeamnă Rusia să facă același lucru

Statele Unite au dezvăluit luni seară datele privind arsenalul său strategic de descurajare nucleară, spunând că vor să respecte tratatul de dezarmare nucleară New Start şi îndemnând Rusia, care şi-a suspendat participarea, să facă acelaşi lucru, notează AFP.

La 1 martie, Statele Unite aveau desfăşurate în total 662 de rachete balistice intercontinentale - o cifră care include rachetele de la bordul submarinelor şi bombardierelor -, dotate cu 1.419 focoase nucleare şi 800 de lansatoare, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, conform Agerpres.ro.



"Statele Unite cheamă Rusia să-şi respecte obligaţiile legale reintegrând acordul New Start şi măsurile de stabilizare, transparenţă şi verificare pe care le conţine", adaugă comunicatul.



Rusia şi-a suspendat în februarie participarea la tratatul New Start, în represalii la ajutorul acordat de occidentali în războiul din Ucraina. Această decizie a fost denunţată la unison de puterile occidentale.



Semnat în 2010, Tratatul New Start este ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară între ruşi şi americani. Moscova anunţase deja la începutul lui august suspendarea inspecţiilor prevăzute la bazele sale militare.



Acordul New Start limitează arsenalele celor două puteri nucleare la maximum 1.550 de focoase strategice ofensive desfăşurate de fiecare, o reducere de aproape 30% faţă de limita anterioară stabilită în 2002. De asemenea, limitează numărul de lansatoare şi bombardiere grele la 800.



Tratatul New Start prevede în special verificări de o parte şi de alta ale arsenalelor, care au fost suspendate de epidemia de COVID-19. Administraţia preşedintelui american Joe Biden a încercat să le revigoreze, fără succes, mai scrie AFP.

Sursa foto: Shutterstock

