'În această privinţă, sunt obligat să anunţ astăzi că Rusia îşi suspendă participarea la tratatul privind armele strategice ofensive', a spus Putin la finalul discursului susţinut la aproape un an de la debutul invaziei ruse în Ucraina.

Liderul de la Kremlin a mai spus că 'unii oameni la Washington' se gândesc la reluarea testelor nucleare şi că, în consecinţă, Ministerul Apărării şi corporaţia nucleară ale Rusiei ar trebui să fie pregătite să testeze arme nucleare dacă va fi nevoie.

'Desigur, nu vom face acest lucru primii. Dar, dacă Statele Unite întreprind teste, atunci o vom face şi noi. Nimeni nu ar trebui să aibă iluzii periculoase că paritatea strategică globală poate fi distrusă', a declarat preşedintele rus.

'În urmă cu o săptămână, am semnat un decret care plasează noi sisteme strategice terestre în serviciu de luptă. Au de gând să îşi bage nasul şi acolo, sau ce? Şi cred ei că totul este atât de simplu? Ce, o să-i lăsăm înăuntru aşa, pur şi simplu?', a spus el.

Tratatul New START a fost semnat la Praga în 2010, a intrat în vigoare la 5 februarie 2011 şi a fost prelungit în 2021 cu cinci ani imediat după ce preşedintele american Joe Biden şi-a preluat mandatul.

Tratatul limitează arsenalele nucleare ale Statelor Unite şi Rusiei la 800 lansatoare şi 1550 de focoase de fiecare parte.

În urma acestei decizii, reacția NATO nu s-a lăsat așteptată, Secretatul general al NATO, Jens Stoltenberg, declarând că decizia Moscovei demontează întreaga arhitectură de control al armelor.

