Rusia ar fi avertizat Statele Unite că vor urma ”consecințe imprevizibile” dacă trimit arme Ucrainei

Avertismentul a fost dezvăluit după ce preşedintele american Joe Biden a aprobat un nou ajutor militar prin care extinde tipurile de arme oferite armatei ucrainene, conform publicaţia Washington Post, care afirmă că a consultat respectiva notă.

''Îndemnăm Statele Unite şi aliaţii lor să înceteze militarizarea iresponsabilă a Ucrainei, care determină consecinţe imprevizibile pentru securitatea regională şi internaţională'', se arată în documentul transmis de Moscova către Departamentul de Stat al SUA prin intermediul ambasadei Rusiei la Washington.

Rusia acuză astfel Statele Unite şi aliaţii acestora că prin livrările de arme către Ucraina ''alimentează conflictul'' şi încalcă ''principii riguroase'' care guvernează transferul de arme în zonele de conflict.

Rusia protestează de asemenea faţă de faptul că Washingtonul exercită presiuni asupra altor state să transfere către Ucraina arme de producţie sovietică cu care armata ucraineană este familiarizată, cum este cazul rachetelor antiaeriene S-300 oferite recent de Slovacia.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sEJunJq1ju



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ndnRr6Jegb— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 15, 2022