Rochia de mireasă care a intrat în Cartea Recordurilor: peste 50.000 de cristale Swarovski au fost folosite la confecționarea ei

Rochia a fost prezentată la show-ul de fashion Sì Sposaitalia Collezioni, pe 14 aprilie 2023, și aparține designerului de rochii de mirese, Michela Ferriero. Cea mai recentă creația a sa conține 50.890 de cristale Swarovski, Michela încercând să dea viață nu doar unei rochii de neuitat, ci și unui obiect de artă.

New record: Most crystals on a wedding dress - 50,890 achieved by Michela Ferriero (Italy) 💎



It took over 200 hours to individually sew each Swarovsky diamond onto this amazing dress 😱 pic.twitter.com/LXys3lfp5l— Guinness World Records (@GWR) May 10, 2023