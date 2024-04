Stoltenberg: Este în interesul SUA să deblocheze cât mai curând ajutorul militar pentru Ucraina

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se aşteaptă ca legislativul american să ia cât mai curând o decizie în sensul deblocării ajutorului militar pentru Ucraina, întrucât este în interesul de securitate al SUA ca Putin să nu câştige războiul, transmite Agerpres.

El a spus la sosirea la reuniunea miniştrilor de externe de la NATO că situaţia din Ucraina este "solicitantă şi dificilă" şi că apreciază tot ce au făcut aliaţii, dar a subliniat că trebuie făcut mai mult pentru a ajuta ţara invadată de Rusia.



De asemenea, Stoltenberg a spus că pentru a putea "organiza şi lansa ofensive", Ucraina trebuie să ştie pe ce se poate baza, respectiv "ce tip de echipament, şi ce tip de sprijin, şi ce tip de mentenanţă".



Secretarul general al NATO a afirmat că este important, în contextul situaţiei din Ucraina, ca aliaţii să ia decizii rapid.



"Asta înseamnă, bineînţeles, şi SUA, pentru că SUA nu sunt singurul susţinător pentru Ucraina. De fapt, aliaţii europeni şi Canada furnizează cu aproximaţie 50% din ajutorul militar pentru Ucraina. Deci acesta este un efort comun al SUA, aliaţilor europeni şi Canadei. Dar, bineînţeles, SUA sunt cel mai mare aliat şi furnizează cel mai mare ajutor militar. Iar faptul că nu a existat un acord în Congresul SUA asupra unui sprijin suplimentar are consecinţe", le-a spus Stoltenberg jurnaliştilor.



Secretarul general al NATO a reiterat că acesta este unul dintre motivele pentru care Ucraina trebuie să raţionalizeze numărul de obuze de artilerie trase pentru a rezista Rusiei, care are o "putere militară copleşitoare".



"Iar răspunsul la acest lucru este de a lua decizia inclusiv în Congresul SUA. Orice întârziere are consecinţe reale pe câmpul de luptă. M-am întâlnit cu senatori, membri ai Camerei Reprezentanţilor şi m-au asigurat că există o majoritate mare în Congresul SUA pentru sprijin. Aşa că problema este acum să transformăm această majoritate din decizie în vot. Şi sper că acest lucru se va întâmpla cât de curând posibil", şi-a exprimat speranţa Stoltenberg.



"Mă aştept ca SUA să ia acum o decizie pentru că este în interesul de securitate al SUA să se asigure că preşedintele Putin nu învinge în Ucraina, nu în ultimul rând pentru că, dacă ar învinge, asta va încuraja alţi lideri autoritari, inclusiv Beijingul, să folosească forţa militară şi să încalce legea internaţională", a subliniat Stoltenberg.



Întrebat de jurnalişti cum comentează afirmaţia liderilor ucraineni că Rusia pregăteşte o contraofensivă majoră în mai sau iunie, Stoltenberg a evitat un răspuns concret.



"Vedem o creştere de forţe militare ruse, vedem cum primesc muniţie din Coreea de Nord şi Iran. O cantitatea semnificativă de arme şi muniţie. Vedem că Rusia a fost capabilă să-şi pună economia pe picior de război şi vedem cum Rusia este dispusă să plătească un preţ foarte mare în termeni de oameni şi material pentru câştiguri marginale pe câmpul de luptă din Ucraina cu puţin sau fără respect pentru vieţile umane", a mai spus el,

