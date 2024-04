O companie americană a ajuns să valoreze sute de milioane de dolari, datorită pisicilor

Americanii au mai puţini copii dar mai multe animale de companie, ceea ce înseamnă câştiguri mari la bursă pentru acţiunile unei companii pe care puţini o cunosc, scrie Bloomberg, preluat de Agerpres.

Oil-Dri Corp., o companie de minerit care extrage argila utilizată la producţia nisipului pentru pisici, a văzut cum cotaţia acţiunilor sale s-a dublat în ultimul an atingând un nivel record în luna martie. Compania cu sediul la Chicago spune că vânzările sale de nisip pentru pisici cresc cu 3,5% până la 4% pe an, devansând ritmul de creştere a populaţiei SUA.



Datele furnizate de firma de cercetare IBISWorld precum şi datele US Census Bureau arată că în prezent în SUA sunt de două ori mai multe pisici şi câini decât copiii sub 18 ani. Chiar dacă inflaţia a erodat putere de cumpărare şi a dus la creşterea numărului de animale de companie care au ajuns în adăposturile pentru animale abandonate, consumatorii cumpără în continuare nisip pentru pisici, potrivit Oil-Dri, care produce mărcile de nisip Cat's Pride şi Jonny Cat dar furnizează argilă şi pentru mai multe mărci proprii de nisip pentru pisici.



"Oamenii nu renunţă la pisica lor, dar poate că trec la o marcă de nisip mai ieftină. Surpriză, noi livrăm şi argila pentru mărcile proprii de nisip, aşa că alegerea unui produs mai ieftin nu este o veste proastă pentru noi", spune preşedintele şi directorul general de la Oil-Dri, Dan Jaffee.



Datele NIQ (fosta firmă de cercetare de piaţă Nielsen) arată că vânzările de nisip pentru pisici în magazinele de retail din SUA au crescut cu aproape 10% în anul care s-a încheiat la 23 martie, până la aproape 2,9 miliarde de dolari. Creşterea vânzărilor a fost alimentată atât de majorările de preţuri cât şi de volume mai mari.



Numărul proprietarilor de animale de companie a crescut constat de la mijlocul anilor 1990, iar pandemia de Covid-19 a stimulat adopţiile. În prezent sunt aproximativ 192,3 milioane pisici şi câini în SUA, cu 5,8% mai multe decât în 2019, şi mai mult decât dublu decât cei 73,5 milioane de copii cu vârsta de până la 18 ani.



Oamenii au mai multe animale de companie decât copii, unul dintre motive fiind şi acela că "este mai facil pentru stilul lor de viaţă", spune Dan Jaffee, adăugând şi că unii americani îşi tratează animalele de companii ca pe copii.



Pe acest fundal, acţiunile Oil-Dri, companie cu o valoare de piaţă de aproximativ 500 de milioane de dolari, au înregistrat o creştere de 74% în ultimul an, în timp ce indicele bursier Russell 2000 Index a înregistrat un avans de 18% în aceeaşi perioadă.

Sursa foto: Shutterstock

