Preşedintele Joe Biden "a fost informat în numeroase rânduri de către echipa sa de securitate naţională", iar SUA intenţionează "să facă tot ce este posibil pentru a se asigura că Israelul se poate apăra", a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă.

"Ar fi imprudent să nu ne evaluăm propria postură în regiune, pentru a ne asigura că şi noi suntem pregătiţi corespunzător", a adăugat el.

Cu toate acestea, John Kirby nu a oferit detalii despre eventuale mişcări ale forţelor americane în regiune.

Riscurile unei extinderi a conflictului în desfăşurare în Fâşia Gaza au crescut odată cu ameninţările Iranului la adresa Israelului, acuzat de un atac care a distrus consulatul său din Damasc la 1 aprilie, provocând - potrivit unei organizaţii neguvernamentale - moartea a 16 persoane, între care doi generali ai Gardienilor Revoluţiei, armata de elită a regimului de la Teheran.

