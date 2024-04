'Acesta este un subiect cheie asupra căruia doresc să putem avea rezultate încă de anul viitor', a spus Lecornu într-un interviu la postul France 2.

El a justificat proiectul prin faptul că există 'multe crize asupra cărora NATO nu are competenţe şi în care Franţa, adesea, desfăşoară singură operaţiuni'.

El a menţionat exemplul evacuării unor persoane din Sudan anul trecut. 'Am lansat o operaţiune la Khartoum (...), în care am instituit un pod aerian major cu (avioane) A400M, cu vapoare. S-a întâmplat că Franţa a fost practic singură', a explicat el.

Misiunea Sagittaire, la care s-a referit Lecornu, a permis evacuarea a aproape 1.000 de persoane de peste 80 de naţionalităţi, dintre care puţin peste 200 de francezi.

