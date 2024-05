O sumă suplimentară de maxim 112 milioane de euro va fi plătită în 2029, în funcţie de realizarea anumitor obiective de vânzări pe parcursul anului 2028, a detaliat Campari într-un comunicat de presă.

Producătorul italian a confirmat astfel termenii unui acord convenit în luna februarie cu grupul american de băuturi spirtoase Beam Suntory, vizând preluarea tuturor acţiunilor la Beam Holding France, societatea care deţine marca de coniac de lux Courvoisier.

Campari Group are deja o prezenţă importantă pe piaţa din Franţa, după ce în 2016 a prelat producătorul de lichior Grand Marnier, la finalul unei oferte publice de preluare care a evaluat firma la 684 milioane de euro.

Ulterior Campari a mai preluat coniacul Bisquit Dubouche în 2017, mărcile de rom Trois Rivieres şi La Mauny în 2019, precum şi şampania Lallier în 2020 şi marca de lichior aromatizat Picon în 2022.

Campari Group is proud to announce the successful completion of the acquisition of Courvoisier. This acquisition enhances the Group's portfolio with a brand that is globally recognized as an icon of premium quality and prestige. Santé!https://t.co/mhlTIGOMHL pic.twitter.com/6BlAbc9Lwg— Campari Group (@GruppoCampari) April 30, 2024