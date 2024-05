Rusia pune sub sechestru activele Unicredit

Un tribunal din Rusia a ordonat punerea sub sechestru a activelor, conturilor, proprietăţilor imobiliare şi acţiunilor UniCredit din companiile subsidiare, ca parte a acţiunii în instanţă care implică banca italiană, conform actelor judiciare, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Decizia Curţii de arbitraj din Sankt Petersburg acoperă titluri de valoare, proprietăţi imobiliare şi conturi aparţinând UniCredit, precum şi 100% din acţiunile UniCredit Leasing şi UniCredit Garant, evaluate la 462,7 milioane de euro.



Nu a existat o reacţie imediată din partea UniCredit.



UniCredit a fost unul dintre garanţii din contractul pentru construirea cu grupul german Linde a unei instalaţii de procesare a gazelor, contract care a fost reziliat în urma sancţiunilor occidentale.



Directorul general al grupului bancar italian, Andrea Orcel, anunţa luna aceasta că UniCredit SpA va accelera reducerea expunerii la Rusia, în condiţiile în care profitul la subsidiara rusă s-a dublat în primul trimestru al acestui an.



UniCredit Rusia a raportat un profit net profit de 213 milioane de euro în primele trei luni din acest an, în creştere de la 99 milioane de euro în urmă cu un an.



"Expunerea transfrontalieră care va rămâne va fi gestionată sau vor fi efectuate rambursări până la finalul lui 2025. Deja UniCredit şi-a redus expunerea cu 91% în ultimii doi ani", a declarat Andrea Orcel.



Pe fondul majorării dobânzilor şi al sancţiunilor internaţionale care afectează activitatea băncilor ruseşti, creditorii occidentali de pe piaţa rusă înregistrează o creştere a profiturilor, de la momentul invadării Ucrainei.



"În privinţa expunerii locale, a scăzut cu 67% în ultimii doi ani şi ne aşteptăm la un declin accelerat", a explicat Orcel.



La doi ani de la debutul invaziei ruseşti din Ucraina, organismele europene de reglementare îşi intensifică presiunile asupra băncilor occidentale, în condiţiile în care conflictul nu dă semne de calmare. Cu toate acestea, două dintre cele mai mari bănci europene, RBI şi UniCredit, continuă să facă afaceri în Rusia, ceea ce a alertat autorităţile din SUA.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: