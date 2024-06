Ungaria îl va susține pe Mark Rutte pentru funcția de secretar general NATO

Mark Rutte "a confirmat" că, dacă devine secretar general al NATO, Ungaria nu va fi obligată să participe la activităţile Alianţei Nord-Atlantice în Ucraina, prin urmare, "având în vedere acest angajament, Ungaria este pregătită să-l susţină", a precizat Orban, care a avut luni o discuţie la Bruxelles cu premierul interimar olandez şi a inclus în mesajul său o fotografie împreună cu acesta.

Viktor Orban a amintit totodată că în discuţia avută săptămâna trecută la Budapesta cu actualul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a convenit cu acesta că fonduri ale Ungariei nu vor fi folosite pentru operaţiunile şi acţiunile NATO în Ucraina, acord pe care, precizează premierul ungar, Mark Rutte a promis că-l va respecta dacă devine secretar general al Alianţei.

