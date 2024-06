Astfel, conform CNN, mai multe surse apropiate discuțiilor pe acest subiect au arătat faptul că administrația Biden ar putea ridica de facto interdicția de a trimite contractori militari pe frontul din Ucraina.

Această mișcare, mai notează publicația, ar fi o schimbare majoră în politica prudentă a actualei administrații în ceea ce privește angajarea militară a Rusiei în acest război.

"Nu am luat încă decizii pe acest subiect, iar discuțiile sunt premature. Președintele este însă hotărât să nu trimită trupe în Ucraina", a arătat, sub protecția anonimatului, un oficial al administrației Biden, conform publicației citate.

Cu toate acestea, odată luată o astfel de decizie, efectele ei se vor produce încă începând din acest an și ar permite companiilor americane de profil să desfășoare activități de natură militară în Ucraina pentru prima oară de la începerea războiului.

