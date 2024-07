Fostul preşedinte american Barak Obama le-a împărtăşit în privat persoanelor apropiate îngrijorarea sa cu privire la cursa electorală a actualului lider de la Casa Albă, Joe Biden, care, după dezbaterea de săptămâna trecută, a devenit şi mai complicată, potrivit The Washington Post, preluat miercuri de EFE.

Potrivit The Washington Post, care citează surse familiare cu comentariile făcute de Obama, fostul preşedinte le-a spus apropiaţilor că drumul deja dificil al lui Biden către realegere a devenit o provocare mai mare după prestaţia sa slabă în dezbaterea electorală pe care a avut-o joia trecută cu republicanul Donald Trump.



Sursele dau asigurări, potrivit ziarului de la Washington, că Obama are în privat o viziune mai dură asupra viitorului cursei electorale a fostului său vicepreşedinte decât o exprimă în public.



Obama a vorbit cu Biden la telefon după dezbatere pentru a-şi oferi sprijinul şi a acţiona drept consilier al actualului preşedinte, care a fost criticat dur după prestaţia sa în dezbaterea cu Trump, potrivit ziarului.



Fostul preşedinte nutreşte de mult timp anumite îngrijorări cu privire la capacitatea partidului său de a-l învinge pe republicanul Donald Trump la alegerile prezidenţiale din noiembrie, şi l-a avertizat în mod repetat pe Biden în ultimele luni despre cât de dificil va fi să fie reales, scrie The Washington Post.



De altfel, înainte de dezbatere, Barak Obama le-a comunicat apropiaţilor săi aceste îngrijorări cu privire la situaţia cursei electorale, reiterează presa americană.

În public, Obama a apărat rolul lui Biden

În timp ce unii democraţi îi cer lui Biden să renunţe la cursa prezidenţială pe fondul unei panici larg răspândite, Obama a apărat public rolul lui Biden, având în vedere istoria lor de colaborare şi chiar a fost activ în campania acestuia.



Însă, de luni de zile, Obama le-a împărtăşit lui Biden şi prietenilor săi preocupările sale profunde cu privire la puterea politică a lui Trump şi la posibilitatea reală ca acesta să fie reales în noiembrie.



În decembrie anul trecut, în timpul unui prânz privat la Casa Albă, Obama a vorbit despre necesitatea ca Biden să-şi consolideze aparatul de campanie şi i-a sugerat să numească un factor de decizie cu o mai mare influenţă, a relatat The Washington Post.



Obama, personalitatea cea mai importantă a Partidului Democrat, a apărut la două evenimente majore de strângere de fonduri cu Biden în ultimele luni.



Luna trecută, Biden şi Obama s-au aflat în fruntea unei strângeri de fonduri la Los Angeles cu George Clooney şi Julia Roberts, în care s-au adunat peste 30 de milioane de dolari.



În aprilie, cei doi şi fostul preşedinte Bill Clinton au cântat împreună la Radio City Music Hall din New York City, strângând peste 26 de milioane de dolari, a menţionat ziarul.

Sursa foto: Drop of Light / Shutterstock / Shutterstock