Înregistrarea video îl arată pe Donald Trump într-un costum bleumarin şi cămaşă albă, fără cravată, coborând din avion. Urechea dreaptă, rănită de o împuşcătură, nu este vizibilă în imagini.



Fostul preşedinte american Donald Trump a fost rănit sâmbătă la ureche într-o tentativă de asasinat prin împuşcare în timpul unui miting electoral în Pennsylvania.

