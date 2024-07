Joe Biden, președintele SUA, are COVID-19

Informația a fost confirmată Janet Murguía, directorul general al UnidosUS, un ONG care militează pentru protejarea drepturile civile ale latino-americanilor. Biden era așteptat să ia cuvântul la conferința grupului din Las Vegas miercuri seara.

Biden allegedly can't give his speech in Nevada because he "tested positive for COVID."



He was greeting restaurant patrons just an hour ago. pic.twitter.com/hFU4t4t9yG— RNC Research (@RNCResearch) July 17, 2024