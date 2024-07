Republicanii îl vor pe Biden afară de la Casa Albă: Dacă nu mai candidează, cum poate rămâne președinte?

Se înmulțesc vocile din partea membrilor Partidului Republican care îi cer lui Donald Trump să-și dea demisia înainte de termen, în frunte cu fostul președinte Donald Trump și vicepreședintele pe care l-a ales pentru alegerile din noiembrie, J.D. Vance. Acesta din urmă s-a întrebat pe rețeaua socială X.com (Twitter) cum ar mai putea Biden să justifice rămânerea în funcție până în data de 20 ianuarie 2025, când mandatul său ia sfârșit oficial.

If Joe Biden ends his reelection campaign, how can he justify remaining President? Not running for reelection would be a clear admission that President Trump was right all along about Biden not being mentally fit enough to serve as Commander-in-Chief. There is no middle ground.— JD Vance (@JDVance1) July 21, 2024

„Dacă nu va participa în alegeri, [Biden] va arăta că Trump a avut dreptate când a spus că actualul președinte nu este capabil, din punct de vedere medical, să-și îndeplinească atribuțiile”, a spus Vance. De asemenea, Trump a comentat și el retragerea lui Biden și a reiterat că acesta nu este în stare să conducă, dar și că a ajuns președintele Americii doar prin „fake news și minciuni”.

Mike Johnson, reprezentantul partidului majoritar din Camera Reprezentanților, a declarat anterior deciziei lui Biden de a ieși din cursa electorală că un asemenea scenariu ar aduce după sine o adevărată ploaie de procese la nivelul fiecărui stat „unde acest lucru este posibil”.

Johnson a spus, conform Forbes, că ar putea fi ilegal în anumite state ca persoana care a obținut susținerea să candideze la alegerile prezidențiale din partea unui partid (prin procesul de votare din cadrul alegerilor primare) să fie înlocuit cu altcineva. Recent, Biden a fost confirmat prin votul a peste 14 milioane de delegați democrați în postura de prezidențiabil al partidului. Totuți, decizia finală se va lua în 19-22 august, atunci când are loc Convenția Națională Democrată (DNC). Atunci, printr-un proces complex, ar putea fi confirmată ca și candidată Kamala Harris, actualul vicepreședinte, sau altcineva.

Joe Biden însuși, într-un mesaj postat la scurt timp după anunțul inițial că nu va candida pentru cel de-al doilea mandat la Casa Albă, a declarat că o susține pe Kamala Harris pentru a primi candidatura. Harris a primit, între timp, mesaje de susținere și de la fostul președinte democrat Bill Clinton, dar nu și de la predecesoarea lui Mike Johnson, democrata Nancy Pelosi. Aceasta din urmă a postat un mesaj în care îi transmite mulțumiri lui Biden, dar nu se arată pro-Harris.

Joe Biden has not only been a great president and a great legislative leader but he's a truly amazing human being. His decision of course was not easy, but he once again put his country, his party, and our future first.



Joe, today shows you are a true patriot and great American.