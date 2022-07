„Nu-l urăsc pe bărbat, dar este timpul ca Trump să-și pună pălăria în cui și să se pensioneze”, a scris Elon Musk pe Twitter, platforma pe care a anunțat încă din luna aprilie că urmează să o cumpere pentru 44 de miliarde de dolari, dar în privința căreia s-a răzgândit.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.



Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022