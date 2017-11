Victor Ponta, martor in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea a fost pus sub urmarire penala, sustine ca a spus "tot adevarul" procurorilor DNA pentru ca "sa minti sub juramant este o infractiune".

Fostul premier Victor Ponta i-a criticat pe jurnalistii care l-au facut "tradator", pentru ca le-a spus procurorilor DNA tot ce stia despre legaturile lui Liviu Dragnea cu compania Tel Drum.

"Gandirea de mafiot a Cartelului de la Teldrum se duce si la “sustinatorii” lor din presa. Cand am cerut eu sa fiu martor si am mers la ICCJ in dosarul “Referendumul” sa spun ca Dragnea e nevinovat, nu mai eram “tradator” sau “turnator” mincinosilor?", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Dupa ce ordonanta de incepere a urmaririi penale impotriva lui Liviu Dragnea a aparut, marti, in presa, Victor Ponta a oferit cateva explicatii.

"Dosarul penal al lui Dragnea are la baza o sesizare oficiala a OLAF. Noi doar am fost citati toti 5 ca martori. Daca ne-am prezentat in urma citarii inseamna ca suntem “tradatori”. Am spus toti adevarul - sa minti sub juramant este o infractiune si nu vad cine isi asuma acest lucru. Ca martor nu poti sa invoci dreptul la tacere - asta poate face doar Dragnea ca suspect. Propagandistii “Cartelului” tot ne ataca pe cei care am fost chemati ca martori si am spus cinstit ce stim - nu era mai simplu sa spuneti daca Dragnea = Teldrum? Acest linsaj mediatic pe bani multi nu poate sa ascunda nici milioanele din fonduri europene, nici Lacul Belina, nici casa din Brazilia! Asa ca la ce foloseste aceasta minciuna organizata de Dragnea? Cica nu stiu cand am fost audiati?!?! Am intrat si am iesit prin fata si a dat toata presa asta. Si cand am spus ca am fost toti audiati ca martori intr-un dosar din 2014, tipau toti ca apucatii ca nu e asa! Propaganda dauneaza grav gandirii", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

