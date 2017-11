Victor Ponta a reactionat la acuzatiile pe care DNA i le aduce lui Liviu Dragnea in al treilea dosar penal. Acesta sustine ca aparitia Oficiului European de Lupta Antifrauda in dosarul TelDrum reprezinta "inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea" si al “Cartelului pe care il conduce inca din 2001".

Victor Ponta ii indeamna pe fostii colegi din PSD sa elibereze partidul "de sub dominatia grupului infractional organizat”.

"Aparitia OLAF ( Oficiul European de Lupta Antifrauda) in dosarul TelDrum reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si al “Cartelului” pe care il conduce inca din 2001. Membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi au o mare sansa sa elibereze Partidul de sub dominatia acestui “grup infractional organizat”, inainte de o catastrofa sociala si economica ca in 2009, pe care sa o decontam cu totii", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Ponta si-a insotit mesajul de o fotografie cu Olaf, personajul din filmul de desene "Regatul de gheata", pe care scrie "Daddy, Daddy, nici nu stii cat de mic incepi sa fii...".

