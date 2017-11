Liviu Dragnea a fost "turnat" la DNA de mai multi lideri din PSD, cel putin asta rezulta din ordonanta de incepere a urmaririi penale impotriva liderului PSD, in dosarul TelDrum , emisa de procuroarea DNA Carmen Lancranjan.

Mai multi lideri din PSD au fost au fost audiati, in calitate de martor, in dosarul TelDrum: Victor Ponta, Dan Sova, Eugen Teodorovici, Sorin Grindeanu si Nitulescu Teodor, fostul prefect de Teleorman, potrivit luju.ro.

"Faptul ca Liviu Nicolae Dragnea este una dintre persoanele care detine si gestioneaza societatea comerciala Tel Drum SA reiese din coroborarea declaratiilor martorului Sova Dan, cu declaratiile martorului Nitulescu Teodor, cu documentele ridicate cu ocazia perchezitiei domicilare la sediul Tel Drum SA, cu verificarile efectuate privind modalitatea prin care obtine beneficiile din urma derularii activitatii infractionale (tranzactii imobiliare, beneficii materile pentru persoanele din familia acestuia, relatiile pe care le are cu membrii gruparii)", se arata in ordonanta scrisa de procurorul Carmen Lancranjan.

Fostul ministru al Transporturilor, Dan Sova, a lamurit si mai bine cum stateau lucrurile: "Noi nu aveam o convingere, noi stiam ca Tel Drum-ul este al domnului Dragnea, iar domnul Dragnea a spus de mai multe ori personal ca aceasta companie este a lui, chiar a formulat 'stii ca este a mea'. Nu se discuta la colturi ca Tel Drum este a lui, asta ar fi fost o legenda urbana, nu. Tel Drum era a dansului. (...) Pana in 2012 pentru mine era notoriu ca Tel Drum era a lui Liviu Dragnea, dupa 2012 a devenit o certitudine. Pana in 2012 toata lumea stia ca forta politica a lui Liviu Dragnea se baza si pe fapul ca Tel Drumul era a lui, la nivelul judetului Teleorman".

Controlul pe care Liviu Dragnea il avea asupra TelDrum este confirmat si de declaratiile lui Nitulescu Teodor, care a indicat ca, inital, Liviu Dragnea i-a solicitat lui sa particepe la cumpararea TelDrum SA.

"Aspectele privind implicarea lui Liviu Dragnea in TelDrum, in mod activ si direct, sunt confirmate si de Eugen Teodorovici, care indica faptul ca a avut discutii contradictorii cu Dragnea, deoarece acesta avea impresia ca martorul il parase la OLAF. Incidentele si discutiile contradictorii intre Liviu Nicolae Dragnea si martorul Eugen Teodorovici sunt confimate si de Victor Ponta", se mai arata in ordonanta de incepere a urmaririi penale.

Liviu Dragnea a avertizat, luni seara, dupa ce a fost pus sub acuzatie de DNA in dosarul TelDrum, ca va fi razboi total si ca legile justitiei vor fi adoptate chiar daca tot partidul ajunge la DNA. "Nu e o joaca si nicio gluma. Vrem sa reformam legislatia. Sper sa nu cedeze niciun ministru. Sa stai ghiocel nu e in regula. Eu nu garantez pentru nimeni, chiar daca stiu ca au genunchi foarte tari. Noi scoatem legile justitiei chiar daca ajungem toti la DNA. Va fi razboi", a spus Liviu Dragnea.

