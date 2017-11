Liviu Dragnea a declarat, luni seara, dupa ce a fost pus sub acuzatie de DNA in dosarul TelDrum , ca legile justitiei vor fi aprobate in Parlament cat mai repede.

Liviu Dragnea a avertizat ca va fi razboi total si ca legile justitiei vor fi adoptate chiar daca tot partidul ajunge la DNA. "Nu e o joaca si nicio gluma. Vrem sa reformam legislatia. Sper sa nu cedeze niciun ministru. Sa stai ghiocel nu e in regula. Eu nu garantez pentru nimeni, chiar daca stiu ca au genunchi foarte tari. Noi scoatem legile justitiei chiar daca ajungem toti la DNA. Va fi razboi", a spus Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

Dragnea a denuntat "un sistem de putere paralel, ilegitim care functioneaza in Romania de ani de zile.

"In ultimele luni de zile au inceput sa apara enorm de multe informatii, marturii, chiar si documente si un sistem care face ceea ce stie sa faca cel mai bine, si anume, dosare. Este un instrument taios, care are ca scop sa intimideze (...), de a directiona o putere foarte mare folosita cu cruzime in mana celui de care asculta, cel care patroneaza acest sistem. Pe de alta parte, sistemul isi pastreaza si pentru sine o parte din aceasta putere. Unii au spus stat paralel, altii invizibil, alti stat mafiot, altii putere oculta. Sunt institutii si politice si de forta si incep sa iasa la iveala foarte multe lucruri. Asta deranjeaza, pentru ca sistemul si cei care sunt beneficiarii acestor actiuni profund ilegale, neconstitutionale si abuzive incep sa fie destul de speriati. (...) Sunt foarte multe fronturi deschise de catre noi, pentru ca am promis in campanie sa facem randuiala in modul cum interactioneaza si actioneaza puterile statului si institutiile statului — sa treaca in matca constitutionala. Si sunt unii oameni carora li se inmoaie genunchii", a afirmat liderul PSD.

Dragnea: Guvernul trebuie securizat pentru a continua programul de guvernare

Presedintele PSD a spus ca Guvernul, care este supus unor "presiuni mari", trebuie "securizat" pentru a continua implementarea programului de guvernare, fiind de parere ca premierul nu trebuia sa vina, luni, la sediul DNA pentru a-l sustine, avand in vedere ca este seful Executivului.

"Ma mai intreba cineva astazi (luni / n.r.) : premierul trebuia sa vina acolo? Categoric nu, e seful Guvernului totusi", a declarat Dragnea, intrebat daca a discutat luni cu premierul Mihai Tudose.

Referitor la faptul ca pozitia lui Mihai Tudose la momentul punerii sub acuzare a fostilor ministri Sevil Shhaideh si Rovana Plumb a fost una care viza indepartarea acestora din Palatul Victoria, liderul social-democratilor a spus: "Noi am lamurit lucrurile astea atunci si, totusi, sunt presiuni mari pe Guvern si pana la urma Guvernul este un Executiv sustinut de noi, care trebuie sa urmareasca sa se indeplineasca ceea ce ne-au aprobat oamenii prin vot si e bine sa fie cat mai mult securizat".

"Eu am mai spus-o si o mai spun inca o data: am preferat sa devin un paratrasnet, sa ma demonizeze pe mine", a declarat Dragnea.

Fiind intrebat daca premierul si membrii Guvernului sunt oameni care rezista presiunilor de care el a facut referire, liderul social-democratilor a afirmat: "Guvernul trebuie sa mearga alaturi de programul de guvernare".

Sursa foto: Agerpres FOTO / Grigore Popescu