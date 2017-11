"Abia acum intelegem mai bine de ce "aia de la Bruxelles" sunt "vinovati" de dezastrul din Romania alaturi de "statul paralel", constituit probabil de cei care indraznesc sa cerceteze penal acte de coruptie la varf.

Oare cat ne va mai trebui sa intelegem ca adevaratul dezastru vine din coruptie, incompetenta si tendinta de a servi interese personale sau de grup folosind puterea politica in stat? Cum se vede azi demonizarea celor care indraznesc sa promoveze transparenta, competenta, bunul simt, profesionalismul si dinamismul romanilor ce doresc sa se intoarca in tara - in mediul privat sau in administratie - dupa o experienta profesionala in strainatate? Obsesia lor fata de acesti oameni si principiile pe care le apara vine din teama de a nu arata celor multi si cu un trai dificil ca schimbarea valorilor care stau la baza guvernarii Romaniei poate insemna si bunastarea tuturor.

Le este frica sa nu afle cumva cei multi si dependenti intr-un fel sau altul de stat si de deciziile conducerii politice ca, in Romania, chiar se poate guverna cu profesionalism, onestitate, transparenta si in interesul oamenilor.

Cu cat mai multi vor deschide ochii pornind de la propria judecata si analiza, ascultandu-si intuitia si nu discursurile care incita la teama, la ura sau seamana indoiala, cu atat mai repede si mai usor vom face trecerea spre normalitate si decenta", a scris Dacian Ciolos, pe Facebook.

Fostul premier spune ca a iesit la proteste "cu speranta ca pot contribui pentru ca normalitatea, firescul si decenta scoase in strada sa poata ajunge din nou acolo unde, prin puterea lor, sa ne faca tuturor viata mai buna aici, acasa".

Sursa foto: Facebook / Dacian Ciolos