Restaurantul Casa Elfi a fost tot in Pipera, pe alta strada, si s-a mutat unde este acum in toamna lui 2017. I-au pastrat numele Elfi, presupun ca si-au creat un oarecare brand, recunoscut de catre locuitorii din zona. Totusi, cred ca o oarecare schimbare de identitate s-a produs, o trecere de la Casa Elfi la Elfi Sky Bar, sau Elfi Urban Kitchen/ Elfi Urban Sky Bar/ Elfi – Urban Kitchen & Sky Bar - inca nu mi-e clar care e numele "oficial".

Am scris despre ei acum cativa ani, si am revenit sa-i vad in noua locatie, care promitea ceva special. Intr-adevar, acum sunt la ultimul etaj al unui bloc nou de pe Erou Iancu Nicolae, probabil de birouri. Ocupa tot etajul, asa ca au o panorama de 360 de grade, ceea ce nu vezi prea des. Privelistea e impresionanta, mai ales in zilele calde si insorite, cum am reusit sa prind si eu in pozele pe care le-am pus. Au pereti de sticla aproape de jur imprejur si o terasa pe acoperis, pe trei laturi ale cladirii.

Interiorul e relativ auster, tot conceptul bazandu-se pe privelistea panoramica, ceea ce are sens, ca sa nu-ti distraga atentia cu stimuli inutili.

Elfi Sky Bar se prezinta ca un restaurant cu specific italian, insa pe Internet i-am mai gasit si cu "urban kitchen", ceea ce pare sa fie mai aproape de realitate. Mancarea nu e punctul forte al lui Elfi Sky Bar, au un chef pe care nu-l cred talentat, nu are nici imaginatie si nici la tehnica nu cred ca sta prea bine. Am mancat un humus cu carne de vita - mai precis spus, am mancat doar carnea din el; pastele "facute in casa" erau facute in casa altuia, de fapt. Sunt sigur ca i-ar fi iesit mai bine daca le facea cheful lor acolo, chiar asa netalentat cum este. Nici rata cu varza nu a fost cine stie ce - nu-mi mai aduc aminte decat de pret, acum, cand scriu. Dupa ce am terminat pastele am vazut ca a ramas in farfurie ulei cat sa umpli o ceasca de cafea. I-am facut si o poza. Cat ulei o fi fost, oare, la inceput, daca la sfarsit a ramas o ceasca intreaga? Nici nu vreau sa ma gandesc...

Care preturi sunt mari de-a binelea. Cele trei feluri m-au costat 170 de lei, fara apa, fara vin sau altceva de baut, nici cafea sau ceai, nici desert. Daca ar fi fost bune, as fi zis, dar asa... :( Insa am mancat si ceva bun la Elfi Sky Bar, mi-au dat Cristi si frumoasa lui o bucata din pizza lor, care mi-a placut foarte mult.

Au multi chelneri la Elfi Sky Bar, serviciul a fost bun, insa extrem de lent. Clienti erau destui, restaurantul aproape plin.

Nu am vizitat multe restaurante in Pipera, de cand am lansat Restocracy, insa din ce imi spun cei care locuiesc acolo, nu sunt multe, asa ca Elfi Sky Bar / Casa Elfi / Elfi Urban Kitchen iese oricum in evidenta, chiar si asa, cu un bucatar sef netalentat, dupa cum am spus...