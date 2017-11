Situat in centrul orasului, Hotel Sheraton ofera acces la o gama diversificata de servicii astfel incat cea mai importanta zi din viata cuplului sa fie sarbatorita la cel mai inalt nivel printr-o experienta de neuitat. Fie ca vorbim de un eveniment mare, fastuos sau o petrecere intima, eleganta, Hotel Sheraton pune la dispozitie o varietate mare de sali care, indiferent de alegere, ii va impresiona pe toti.

Platinum Ballroom, cea mai spectaculoasa sala a noastra, impresioneaza prin numarul mare de invitati pe care ii poate gazdui, mobilierul elegant si, nu in ultimul rand, sistemul personalizat de lumini care contribuie la crearea unei atmosfere memorabile.

Iridium Ballroom este alegerea potrivita pentru un eveniment aparte. Personalitatea sa distincta o recomanda pentru o petrecere grandioasa, aceasta avand o capacitate de a gazdui 220 de persoane.

Restaurantul Avalon este destinatia elegantei si rafinamentului pentru cea mai memorabila zi. Designul elegant iese in evidenta fiind un spatiu potrivit pentru un eveniment restrans de 100 de persoane.

Arizona&Colorado doua spatii versatile si adaptabile pentru evenimente personalizate in ton cu cea mai speciala zi din viata unui cuplu alaturi de pana la 80 de oaspeti.

Sheraton Bucuresti aduce in prim-plan facilitatile si preocuparea pentru servicii excelente ce se vor regasi in cadrul celor mai noi oferte pentru nunta si botez unde impreuna cu consultatii nostri va invitam sa alegeti pachetul potrivit celui mai memorabil eveniment din viata de cuplu.

Am conceput special pentru cele mai important evenimente din viata unui cuplu o serie de oferte pentru o zi cu adevarat speciala. Serviciile cuprind o gama diversificata de meniu eclectic bazat pe specialitatile oferite de catre bucataria noastra, open bar ce pune la dispozitie o varietate de bauturi rafinate si servicii de decorare a salii care ii vor incanta chiar si pe cei mai pretentiosi oaspeti.

Invitatii evenimentului vor beneficia de pachete all-inclusive, cadouri speciale pentru tinerii casatoriti, consultanti dedicati, cat si preturi speciale pentru organizarea celui mai memorabil eveniment din viata cuplului.

In data de 19 noiembrie, incepand cu ora 12:00 va asteptam la sala Platinum din cadrul Hotel Sheraton la evenimentul “Wedding Day” pentru a alege cea mai potrivita oferta pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viata unui cuplu: nunta sau petrecerea de botez.

Rezerva acum pe www.sheratonbucharest.com sau la sales@sheratonbucharest.com unul din pachetele all inclusive.

Hotel Sheraton Bucuresti pune la dispozitie o gama larga de de sali de bal, meniuri desavarsite de Executive Chef Ashlie Dias, decoratiuni elegante si servicii de divertisment precum DJ&sonorizare, foto&video si multe altele care sa concretizeze un eveniment cu adevarat spectaculos.