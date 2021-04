Cum să alegi sacouri perfecte pentru femei, pentru un aspect chic

Dacă lucrezi într-o companie puțin mai conservatoare sau foarte strictă în ceea ce privește codul vestimentar, trebuie să ai cel puțin un sacou potrivit de damă. Avantajul? Pe lângă faptul că sacourile sunt potrivite pentru zile petrecute la birou, costumele, adică sacou și pantaloni sau sacou și fustă, pot fi adaptate și aspectelor casual-chic pentru weekenduri elegante.

Nu ezita să citești mai departe acest ghid suprem pentru adoptarea sacoului perfect și îl vei adapta cum trebuie unui aspect mereu elegant și la modă.

Fii gata să îl adaptezi la orice situație care necesită un costum

În mod tradițional, zilele de muncă în companie, conferințele profesionale sau interviurile de angajare necesită o ținută profesională și formală. De exemplu, o femeie care urmează să meargă la un interviu într-un domeniu serios precum finanțe, contabilitate, drept trebuie să apară într-un costum elegant și feminin. Unele costume moderne sunt atât de originale încât pot fi purtate chiar și în afară locului de muncă. Cu toate acestea, un costum format dintr-un sacou cambrat și o fustă mini nu poate fi luat în considerare pentru un interviu de angajare sau într-o companie foarte formală. Pe de altă parte, un astfel de costum va fi absolut perfect pentru o seară cochetă sau o incursiune într-un club de noapte. La fel, dacă ai reușit să obții un interviu la un nou loc de muncă, ar trebui să uiți de acel sacou roșu țipător. Nu ar trebui să atragi prea multă atenție în acest tip de situație, cu excepția abilităților tale profesionale.

Optează pentru sacoul care îți flatează personalitatea, precum și silueta

Femeile sunt norocoase: spre deosebire de bărbați, au o gamă largă de ținute personalizate. De fapt, sexul frumos poate opta pentru a purta un sacou plus un set de rochii, un sacou plus fustă și în cele din urmă opțiunea împrumutată din vestiarul masculin, sacou plus pantaloni. De aceea, cu o alegere atât de mare, trebuie absolut să alegi tipul de sacou care îți flatează silueta la fel de mult ca și personalitatea ta. Optând să porți un sacou cu o rochie, nu trebuie să îți faci griji cu privire la ce cămașă sau bluză să alegi pentru întreagă combinație. Fusta plus o gamă de sacouri personalizate îți vor permite să variezi posibilitățile de-a lungul săptămânii și să creezi un look chic și variat, combinând garderoba cu piese extraordinare. În cele din urmă, alegerea unei perechi de pantaloni te va scuti de stresul fustei care se ridică și nici nu va trebui să îmbraci o pereche de dressuri.

O potrivire perfectă

Când alegi un costum feminin, asigură-te că sacoul și întreg ansamblul se potrivește perfect, mai ales când vine vorba de lungimea piciorului pantalonilor. Dacă dorești să îl porți cu pantofi cu toc, ar trebui să ai o lungime mai mică a piciorului decât dacă optezi pentru o pereche de pantofi cu toc mic. Când vine vorba de fustă, trebuie să te asiguri că fanta nu dezvăluie prea mult și că fusta acoperă atât cât trebuie în mod corespunzător. Sacoul într-un costum personalizat îndeplinește, de asemenea, o serie de cerințe estetice și practice. Trebuie să fii atentă la lungimea mânecilor (nici prea scurte, nici prea lungi), să alegi dacă vrei ca sacoul să fie căptușit în interior sau nu și, în cele din urmă, să fii atentă la buzunare. Un buzunar cu clapă, de exemplu, va ascunde conținutul buzunarelor, în timp ce un buzunar cu fante, pe cât de practic este, va fi și un finisaj decorativ.

Alege culori măgulitoare și țesături adecvate

În funcție de locul în care vrei să mergi îmbrăcată în sacoul sau costumul tău feminin, în funcție de ocazia în care intenționezi să porți costumul tău pe măsură, va trebui să alegi între nuanțe strălucitoare, imprimeuri sclipitoare sau subtonuri mai neutre și formale. Asta pentru că, confortul întregului tău costum, mai ales când vine vorba de sacou, depinde de materialul din care este compus. În primul rând, alege un sacou care să răspundă nevoilor tale.

De exemplu, sacourile și, în general, costumele din poliester sunt populare deoarece nu se vor micșora sau șifona, în timp ce un sacou de bumbac va fi ușor și confortabil, dar se va șifona foarte repede, iar dacă nu este spălat la temperatura potrivită, poate intra la apă. Costumele și sacourile din lână au o durată de viață foarte lungă, iar cele din tweed sunt atât de groase încât sunt perfecte pentru îmbrăcămintea de iarnă. Costumele și sacourile de in ușoare, rezistente la umezeală, sunt ideale pentru lunile de vară. Cu toate acestea se șifonează foarte ușor.

Alte materiale mai puțin obișnuite pot fi folosite, de asemenea, în croirea sacoului unei femei: satin sau catifea. Aceste sacouri sunt adesea elegante și originale și, prin urmare, sunt mai puțin utilizate într-un cadru profesional. Acest tip de sacouri sunt mai indicate pentru seară sau pentru un eveniment deosebit.

Cu siguranță, după ce ai citit aceste rânduri, ești gata sau ai măcar o idee despre cum să alegi cu înțelepciune și bun gust ținuta pe care o vei purta în zilele următoare sau acel sacou pe care trebuie să îl ai neapărat în garderobă, pentru a avea un aspect remarcabil și adaptat anotimpului și / sau ocaziei. Tot ce trebuie să faci este să ajungi în acel punct în care stăpânirea stilului este ceva natural pentru tine și să te prezinți în fața celorlalți ca o femeie îndrăzneață cu alura ta chic sau casual, dar absolut elegantă și totul cu ajutorul unui sacou deosebit.

