Parcul tematic "The Land of Legends" din stațiunea Belek este un simbol al divertismentului și al aventurii din Turcia și nu numai, având nu mai puțin de 97 de atracții. Deschis în anul 2016, în urma unei investiții de 750 de milioane de dolari, parcul este construit de lanțul hotelier Rixos, conceptul acestuia fiind creat de Franco Dragone, fostul director de creație de la Cirque du Soleil.

“The Land of Legends este un hibrid între un parc ud și unul uscat, combinație pe care o mai găsim la Port Aventura, parcul de distracție de lângă Barcelona”, a declarat Cem Tuna, General Manager al parcului tematic din Turcia, care a înregistrat 1 milion de vizitatori în anul 2019 dintre care circa 50.000 au fost români.

Parcul este împărțit în zone tematice care va oferă posibilitatea de a alege exact ceea ce vreți să experimentați. Odată cu acest parc tematic a fost deschis și primul hotel din Turcia special conceput pentru copii - The Land of Legends Kingdom Hotel, aflat în același complex cu parcul de distracții. În plus, în complex se mai află și o zonă de magazine – un centru comercial cu magazine alte unor brand-uri renumite.

“Ne mândrim cu faptul că ne apropiem de Disneyland ca timp petrecut în parc, cu o medie de 6.5-7 ore/persoană, deși suntem un parc de mărime medie. De asemenea, în cei 4 ani de funcționare nu am avut niciun accident”, a mai spus șeful parcului de distracții care estimează că circa 600.000 de persoane vor vizita "The Land of Legends" anul acesta.

Pentru ca toți vizitatorii să fie în siguranță din punct de vedere medical în contextul pandemiei de COVID-19, toate jucăriile din parc sunt dezinfectate după fiecare folosire, iar angajații sunt testați atunci când revin din concediu.

Ce puteți face în parcul The Land of Legends

The Land of Legends are 40 de tobogane cu apă și mai mult de 20 de unități de divertisment și unități tematice.

Unele din atracțiile vedetă ale parcului sunt cele două roller-coastere: Hyper Coasterul, care ajunge la o înălțime de 62 m și atinge o viteză de 115 km/h și Typhoon Coasterul care urcă până la 43 m, înainte de a plonja în apă cu o viteză de 86 km/h.

WaterMania reprezintă o altă experiență interesantă a parcului tematic: 11 efecte diferite care pot fi acționate folosind pistoale cu jet aflate în fiecare barcă.

În Țara Râsului, vizitatorii sunt întâmpinați de caracterele de desene animate Masha și Ursul. Aici puteți face poze cu personajele Masha și Ursul, le puteți vizita casa din pădure, puteți face un tur de 8 minute cu Taxi Boat, puteți cumpăra suveniruri din Cutia cu Jucării Masha sau puteți încerca mâncăruri delicioase în trenul restaurant în formă de urs.

O altă atracție a parcului este și cinematograful 5 D, care oferă vizitatorilor 12 efecte speciale.

Cât costă un bilet la The Land of Legends Park

Grupul Rixos Hotels oferă intrare liberă la parcul de distracții „The Land of Legends” tuturor turiștilor cazați în hotelurile lor - Rixos Premium Belek, Hotel Rixos Downtown Antalya, Rixos Premium Tekirova, Hotel Rixos Beldibi și Rixos Sungate.

Pentru turiștii care nu sunt cazați în lanțul hotelier Rixos există două tipuri de bilet la parcul de distracții The Land of Legends, un bilet pentru o zi - “All Day Ticket” și “Legendary Card” valabil un an cu intrări nelimitate.

Prețul standard pentru un bilet de o zi este, în general, de 60 dolari pentru un adult și 48 dolari pentru un copil (între 4 și 11 ani). Dar sunt și perioade cu reduceri: de exemplu, un bilet în luna mai 2021 costă 35 de dolari pentru un adult și 28 de dolari pentru un copil.

Acest bilet este valabil o zi și include intrarea în toate zonele tematice ale parcului. În plus, puteți beneficia de toate facilitățile puse la dispoziție cum ar fi: șezlong-uri, asistență din partea personalului sau puteți participa la spectacolele care au loc în ziua respectivă.

Prețul unui Legendary Card este de 165 de dolari pentru un adult și 132 dolari pentru copii (între 4-12 ani).

Cu acest card beneficiezi de intrări nelimitate pe parcursul unui an de zile, discount la achiziționarea unor activități cum ar fi: 25% discount la Dolphin Swim și Dolphin Encounter, 25% discount la Shark Seatrek și Mythical Journey sau turul cu bărcuța al canalului în stil venețian.

Singurul hotel din Turcia dedicat copiilor

Așa cum menționam mai sus, în cadrul resortului The Land of Legends, este un hotel conceput special pentru copii, singurul din Turcia de acest fel.

Camerele sunt foarte colorate, cu personaje de basm pictate pe pereți, și sunt dotate cu PlayStation 4, unele au chiar și Xbox Kinect și tot felul de alte jocuri interactive.



În incinta hotelului Kingdom sunt organizate zilnic activități de la pictură pe față la ateliere de creație sau discotecă pentru copii. Prețul unui pachet cu transport și cazare 7 nopți în acest hotel începe de la 1.200 de euro.

