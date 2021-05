Avionul Ceaușeștilor, de vânzare la licitație. Care e prețul de pornire

Avionul prezidenţial al lui Nicolae Ceauşescu - Rombac "Super One-Eleven" - va fi scos la vânzare la preţul de pornire de 25.000 de euro, joi, la licitaţia de eleganţă "All star game" organizată de Artmark.

Potrivit Artmark, în august 1982 era prezentat public primul şi singurul avion de pasageri construit în România - ROMBAC 1-11 sau Rombac One-Eleven, iar primul zbor oficial a fost executat în toamna aceluiaşi an pe Aeroportul Băneasa, în faţa întregii conduceri a statului român. Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai târziu, în ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti - Timişoara, iar prima cursă externă a fost efectuată în martie acelaşi an pe ruta Bucureşti - Londra.

Astfel, România devenea primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion de pasageri cu reacţie, motoarele fiind fabricate în ţara noastră la uzinele Aerofina şi Turbomecanica, sub licenţă Rolls Royce, a consemnat AAvionul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu, considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, scos la licitație, scrie Agerpres.

Avionul "Super One-Eleven", scos la licitaţie, a fost folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceauşescu timp de 4 ani, între 1986 şi 1989.



La licitaţie va fi scos şi avionul prezidenţial "Negreşti", folosit pentru zborurile prezidenţiale din timpul primului mandat al preşedintelui Ion Iliescu. Acest avion este ultimul Rombac 1-11 construit în România, efectuând primul zbor în 1989 şi are preţul de pornire de 25.000 de euro.

