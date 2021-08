Top 10 idei de aranjamente florale pentru casa ta

Când vine vorba despre conturarea unei atmosfere primitoare în casă, contează foarte multe elemente. Nuanțele folosite, draperiile, canapelele și fotoliile, florile și elementele naturale introduse în design sunt doar câteva dintre acestea.

Dacă vrei să creezi o atmosferă familiară, prietenoasă și veselă prin intermediul decorului, aranjamentele florale reprezintă o soluție simplă, la îndemână și extrem de avantajoasă. Nu trebuie să investești sume uriașe în plante rare și exotice. Este suficient să te inspiri din ideile de mai jos.

Iată top 10 aranjamente florale pe care le poți pune în diferite zone ale locuinței tale!

1. O vază simplă, din sticlă transparentă, cu un buchet de mini-trandafiri proaspeți

Începem topul cu un aranjament minimalist, dar care nu va da greș niciodată să împrospăteze întreaga încăpere în care este pus. Ia o vază simplă și transparentă, de înălțime medie, potrivită pentru un buchet bogat de mini-trandafiri în culoarea ta preferată.

Pentru a contura o atmosferă elegantă și liniștită, alege trandafirii albi, iar pentru mai multă energie și veselie, optează pentru galben sau oranj. Dacă vrei mai mult romantism în viața ta, alege flori roz sau roșii.

2. Aranjamente cu flori și plante suculente

Dacă ești în căutarea unui look proaspăt, dar inedit, fă aranjamente florale care să includă și diverse feluri de plante suculente. Acestea sunt extrem de interesante și oferă unicitate oricărui spațiu, fie că este vorba despre o baie, un balcon cochet sau un living modern.

3. Buchete de flori de sezon, în aranjamente DIY

Chiar dacă unele plante rezistă pe tot parcursul anului, ar fi păcat să nu profiți la maximum de florile sezoniere. Le poți cumpăra din piețe la prețuri minime, pentru ca apoi să le incluzi în aranjamente DIY (do it yourself), cu sfori, panglici și alte accesorii combinate creativ.

Nu îți face griji pentru dezordinea de după proiect; pe Doraly.ro găsești atât aranjamente florale și accesorii pentru acestea, cât și produse de curățenie ieftine, care te vor ajuta să ai o locuință frumoasă și ordonată.

4. Vaze din sticle elegante și ceară de lumânare, pentru o atmosferă romantică și vintage

O altă idee creativă de aranjament floral include câteva sticle de vin sau alt tip de alcool în recipient elegant, câteva lumânări de diferite culori și câteva fire din florile tale preferate.

Lasă lumânările să ardă, astfel încât ceara să cadă natural pe gâtul sticlei, acoperindu-l parțial. Pune în fiecare sticlă câte o floare, de preferat un trandafir. Folosește sticle de mai multe dimensiuni, pentru a crea un set.

5. Detalii delicate în sticle de parfum

Nimic nu este mai delicat decât acest aranjament de inspirație franțuzească. Dacă ai sticluțe goale de parfum, spală-le bine și așează în ele câte un fir de crizantemă, bujor sau frezie. Poți pune aranjamentul în dormitor, pe noptieră, sau chiar în baie, pentru o notă discretă și elegantă.

6. Carafa cu flori asortate

Cauți o modalitate simplă de a reda viața bucătăriei tale? Umple o carafă cu apă proaspătă și un buchet mare de flori asortate, colorate și vesele, alături de câteva crenguțe verzi. Lasă aranjamentul pe blat sau pe masă.

7. Vaza statement cu crini sau orhidee

Ai un living elegant sau un dormitor mare și cu design luxos? Scoate în evidență această încăpere și adaugă-i un plus de farmec cu o vază statement, de mari dimensiuni, asemănătoare celor din muzee. Pune în vază flori la fel de elegante și impunătoare, precum crinii sau orhideele.

8. Coșul cu floricele de câmp

Dacă designul interior al casei tale este, mai degrabă, rustic și relaxat, decorează-ți balconul sau livingul cu câteva coșulețe împletite, cu aranjamente florale colorate, care să includă flori de câmp, în cea mai naturală versiune a lor.

9. Vaza-bibelou minimalist

Unele persoane preferă designul scandinav, minimalist, în care au loc foarte puține decorațiuni. Dacă ai un asemenea spațiu și simți nevoia să îi oferi un refresh, poți folosi o vază geometrică, mată, într-o nuanță neutră, pe care să o umpli cu flori precum lalelele. Un detaliu discret, dar de efect!

10. Buchetul parizian învelit în ziar

Cu siguranță, ai văzut de nenumărate ori în filme și seriale celebrele buchete mari cu lalele sau trandafiri roz, învelite în ambalaj cu aspect de ziar, vândute pe străzile Parisului. Oferă-i casei tale puțin din acea atmosferă elegantă și sofisticată, asamblând propriul aranjament floral parizian. Pune-l într-o vază simplă, pe măsuța de cafea.

După cum poți vedea, ai la dispoziție o mulțime de idei de aranjamente florale care îți pot împrospăta întreaga casă. Alege-le pe cele care îți surâd!



sursa foto https://www.pexels.com/photo/interior-of-living-room-with-sofa-and-table-4946721/

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: