Review restaurant George Butunoiu: Fier din belșug la The Marmorosch, Autograph Collection

Se tot vorbește de câteva săptămâni despre cea mai spectaculoasă deschidere de hotel din Bucureștiul ultimilor ani, după ce sediul fostei Bănci Marmorosch Blank de pe strada Doamnei a fost readusă la viață. E în Centrul Vechi, clădirea din dreapta Palatului Băncii Naționale, cum te uiți din față.

Restaurantul este chiar la intrare. Sunt două saloane, de fapt, și se pare că trebuie luate ca două localuri distincte. O braserie foarte mare, în holul central monumental, cu atrium, care se cheamă The Blank, și salonul de fine dining, mult mai mic, în continuarea lui. Care salon nu este încă deschis și despre care nu au putut să-mi spună dacă va fi un restaurant distinct, cu alt nume, sau doar salonul de cină a aceleiași The Blank.

Amenajarea e pe măsura enormei investiții, însă nu toate de acolo pe gustul meu. Mi-au plăcut fotoliile și banchetele de catifea, tablourile făcute într-o tehnică interesantă (mai puțin invenția cu benzile albe care acoperă ochii tuturor personajelor), plantele, masa mare de consiliu și mobilierul din lemn masiv. Mai puțin lămpile, mesele, și deloc decorurile din fier de pe pereți. Cred că a vrut să comunice ceva arhitectul care a construit acest concept, cu atâta fier în exces, dar eu nu am fost atât de profund în ziua aceea și nu am înțeles ce. Am plecat cam dezamăgit de imagine, pe ansamblu. Salonul de fine dining mi s-a părut mult mai cald și mai plăcut, chiar dacă nici acolo nu am scăpat de fier.

Braseria The Blank se prezintă ca având meniu franțuzesc, bucătărie fină de la Belle Epoque. Într-adevăr, un meniu clasic foarte scurt, conservator. Am luat un foie gras, pește pe o garnitură de cușcuș și un coquelet au vin – destul de bune toate, frumos prezentate.

Serviciul a fost foarte bun, cu o chelneriță adorabilă, zâmbitoare, politicoasă de la natură. Ceva clienți răzlețiți prin imensitatea spațiului erau. Prețurile foarte mari, care fac din braseria The Blank a hotelului Marmorosch Autograph Collection unul dintre cele mai scumpe restaurante din București. O masă completă în doi, cu o sticlă de vin bun, îți scot repede 800 de lei de pe card și îi mută în conturile fostei bănci Marmorosch Blank.

Da, e foarte bine că marele nume Marmorosch a fost readus la viață în Bucureștiul de lux, și că i-au asociat și o mâncare bună lângă toate celelalte. Să vedem cum va fi când vor deschide și salonul (sau restaurantul?) de fine dining, într-o formulă stabilă. Acum Alessandro, cheful lor italian, pare să fie încă în perioada de prospectare, probabil testează diverși furnizori, reacții ale clienților, ale investitorilor. Sper să ajungă la concluzia că o adevărată Haute Cuisine ar fi ideea cea mai bună. Fiindcă altfel clienții vor merge la Marmorosch Autograph Collection doar pentru cafea și deserturi, nu vor fi mulți dispuși să plătească dublu pe o mâncare pe care o pot găsi în multe alte locuri din oraș. Cât privește ambianța și fierul, va trebui să ne resemnăm și să conviețuim cu ele multă vreme, e greu de crezut ca va face cineva vreo schimbare în această direcție în viitorul prea apropiat…

Sursa foto: George Butunoiu/ Restocracy

