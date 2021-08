O fosta bancă din București s-a redeschis sub forma unui hotel cu 217 camere

Grupul lituanian Apex Alliance Hotel Management inaugurează hotelul Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, o investiție de 42 de milioane euro în Centrul Vechi al Capitalei.

„După un an de incertitudine și provocări din cauza pandemiei, suntem încântați să prezentăm acum un proiect fascinant și primul hotel Autograph Collection de pe piața românească, odată cu deschiderea Marmorosch Bucharest, Autograph Collection. Este un hotel unic, situat într-un fost palat al Marmorosch-Blank Bank, cu o istorie specială de peste 100 de ani. Restaurarea minuțioasă onorează trecutul de poveste al clădirii și am lucrat pentru a revitaliza bogatul patrimoniu arhitectural Art Deco și Art Nouveau. Acest hotel se adresează atât segmentului corporativ, cât și celor caută relaxarea, oaspeților care caută experiențe noi în oraș”, a declarat Gerhard Erasmus, CEO al Apex Alliance Hotel Management.

Hotelul din Centrul Vechi al Capitalei este primul care intră sub brandul Autograph Collection Hotels în România, portofoliul divers și dinamic de hoteluri care promovează valori precum viziunea, designul și ingeniozitatea. Clădirea are statutul de monument istoric, iar lucrările de restaurare au fost realizate cu ajutorul meșterilor locali, care au readus la viață designul interbelic din La Belle Époque.

„Cu Marmorosch Bucharest acesta este obiectivul nostru - să oferim nu doar o cameră, nu doar un bar, ci o experiență completă în hotel”, a declarat Harmen Silver, director general al Marmorosch Bucharest, Autograph Collection.

BCR, principalul finanțator al proiectului

Pentru realizarea Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, BCR a fost principalul partener financiar al grupului lituanian.

“Sunt numeroase clădiri de patrimoniu în centrul istoric care au nevoie de reabilitări și modernizări, și astfel de inițiative sunt o dovadă de încredere în potențialul turistic și de dezvoltare a orașului. Vedem mulți investitori interesați să contribuie la întinerirea urbană a Bucureștiului, având la bază principii durabile, și suntem pregătiți să îi susținem”, a declarat Bogdan Cernescu, Directior Corporate Coverage BCR.

Lucrările pentru consolidarea și restaurarea palatului Marmorosch-Blank, decorat în stil neoromânesc, au durat trei ani și au fost conduse de către biroul de arhitectură Cumulus.

Patrimoniul arhitectural Art Deco și Art Nouveau include lucrări arhitecturale și de artă, picturi murale restaurate, mobilier specific pentru activitatea băncii și multe alte referințe bancare care se regăsesc la orice pas în Marmorosch Bucharest, Autograph Collection.

“Clădirea Marmorosch Blank este în sine construită pe un experiment stilistic timpuriu de o incontestabilă valoare. Întregul proces de proiectare, coordonare și execuție al proiectului a însemnat pentru noi la CUMULUS un privilegiu de a putea contribui la conversia în hotel a unei clădiri bancare, redată astfel publicului prin funcțiunea sa deschisă””, a declarat arhitectul Adrian Soare, autor principal al proiectului, Senior Managing Partner Cumulus Architecture.

Marmorosch Bucharest are un total de 217 camere clasificate în funcție de stantardele Silver și Gold, la care se adaugă apartementele Heritage și Platinum, și spectaculosul apartament Marmorosch Palace.

Pentru relaxare oaspeții sunt invitați să experimenteze tratamentele Balance SPA, în timp ce pentru cocktail-uri barul Vault este situat chiar în seiful autentic al băncii. Pentru bucătăria rafinată, restaurantul Blank și Blank Bar & Lounge au fost inspirate de persoana lui Mauriciu Blank, unul dintre fondatorii Marmorosch - Blank Bank.

Apex Alliance Hotel Management este un operator litualian independent, care dezvoltă parteneriate de management hotelier pe termen lung cu investitori instituționali, proprietari sau fonduri de investiții, pentru hoteluri deja funcționale sau în faza de investiție. Compania operează cinci hoteluri în București, cu o capacitate totală de peste 1.000 de camere. Acestea sunt Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport, Courtyard Bucharest Floreasca, Moxy Bucharest Old Town și The Marmorosch Bucharest. Grupul a investit circa 120 de milioane euro până în prezent în proprietățile hoteliere din România.

Sursa foto: Apex Alliance

