Chef Foa deschide primul restaurant à la carte și lansează un nou concept

Flavours Group deschide al 20-lea restaurant, Bruto, dezvoltat în jurul conceptului Flavours from around the world. Situat chiar în inima orașului Cluj, în Record Park, Bruto este primul restaurant à la carte sub semnătura lui chef Foa și al doilea proiect dezvoltat împreună cu Speedwell, după Stradale Miro.

Creat într-o clădire veche de peste 200 de ani, care adăpostea, pe vremuri, fostele grajduri imperiale, restaurantul se întinde pe două etaje și a păstrat detalii din arhitectura și designul locației, însă a adăugat elemente de pop art care aduc locului un aer fresh.

Mai mult decât atât, restaurantul este dog friendly, ba chiar va avea în meniu preparate pentru căței.

La Bruto se pot servi micul dejun, prânzul (cu un meniu dedicat) și cina. Meniul include preparate din bucătăria asiatică, orientală, italiană, grecească, thailandeză și nu numai. Toate rețetele sunt savuroase și surprinzătoare, iar dintre ele fac parte dish-uri precum Turkish Poached Eggs, Camembert Veggie Burger, Italian Osso Buco, Our Pork Belly with Extra Juiciness sau Mango Sticky Rice.

Preparate excentrice în noul restaurant al lui Chef Foa

Pentru doritorii de experiențe excentrice, în curând vor face parte din meniul Bruto burgerii din carne de bizon, zebră sau crocodil. Meniul de băuturi include beri artizanale, o selecție specială de vinuri, cocktailuri de semnătură și un meniu special de ginuri. Printre ele se numără Greek Potion, Popeye’s Formula, Țeapa lui Vlad, Havana Loca sau Gin Tonic Smoky.

„Este un concept pe care ni l-am dorit foarte tare, după îndelungi căutări și transformări. Este locul în care am adunat creativitatea din Flavours, dinamica din Stradale și dorința clienților de a avea un loc în care să aibă mereu ceva nou de încercat”, a declarat Chef Foa.

Bruto este deschis de luni până vineri între 08:30 și 15:00 || 17:00 – 24:00, iar sâmbăta și duminica între 08:30 – 24:00.

Flavours a luat naștere în 2002, ca o companie de catering care livra mâncare, sub semnătura lui Chef Foa. În 2015, a apărut Stradale, urmat de Mitzu, care s-a dezvoltat într-o cafenea unde poți savura o cafea, dulciuri și sendvișuri făcute în casă. Stradale si Mitzu sunt poziționate în clădirile de birouri tip A, în București, Cluj și Timișoara, în școli private, dar și în instituții, precum Ambasada SUA sau Senatul României. Bruto este cel mai nou brand al grupului și primul concept à la carte, dezvoltat în jurul conceptului Flavours from around the world. În toți cei peste 20 de ani de activitate, Flavours Group a ajuns la peste 5,5 milioane de clienți prin prisma serviciilor oferite de sub fiecare brand în parte.

Citeste si: Investiție de 3 milioane de euro în fabrica FrieslandCampina...

Sursa foto: Bruto/ Chef Foa Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: