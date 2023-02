Acesta nu face însă caz de istoricul său profesional, dar recunoaște că i-a ajutat pe mulți din industrie să-și găsească drumul, cu referire specială la generațiile tinere, "copii care vin din urmă și au nevoie de mentori".

Concret, acesta spune că i-a ajutat pe mulți dintre aceștia să facă ceva cu banii lor, cu alte cuvinte să devină profitabili în acest domeniu.

Cu toate acestea, în 2010 cunoscutul chef a decis că vrea să fie "șef pe propriul său destin", moment în care a luat naștere Chef Cezar Munteanu Consulting, o firmă care anul acesta împlinește 13 ani - o cifră cu noroc, în cuvintele sale.

Acest lucru nu a fost însă ușor, admite Cezar Munteanu, industria de consultanță în HoReCa fiind destul de dificilă, dar, mai spune acesta, dacă încă stă în picioare după 13 ani de activitate în acest domeniu înseamnă că este unde trebuie.

Mai precis, prin activitatea de consultant, afirmă acesta, a încercat să imprime și altor locații stilul său de a fi, promovând principiii cum ar fi demnitatea, deontologia profesională și respectul pentru profesie.

Pe de altă parte, explică Cezar Munteanu, orice chef în lumea asta trebuie să aibă propria lui semnătură, motiv pentru care a și luat ființă proiectul său actual, creat împeună cu soția sa, Mona Nicolici - Chef Atelier.

Eram în Canare, în ianuarie 2020, când cineva ne-a spus că are o locație pe care n-o mai folosește, iar eu mă tot gândeam să-mi fac din nou restaurant după episodul Cézanne, restaurantul din piața Charles de Gaulle care s-a închis. Deci hai să spunem că mi-am vindecat rănile după episodul respectiv, așa că în 2020 am zis, ok, hai să luăm locația asta, pe care nici măcar nu o văzusem.

Chef Cezar Munteanu