Coca-Cola lansează o nouă băutură, în ediție limitată

Coca-Cola anunță lansarea ediției limitate Intergalactic, inspirată din spațiul cosmic, băutura având o nuanță de roșu.

Intergalactic este primul produs Coca-Cola lansat în ediție limitată sub umbrela Coca-Cola Creations în Europa, o noua platformă de comunicare a brandului Coca-Cola.

Sursa Foto: Coca-Cola

Noua platformă creează un spațiu pentru experiențe noi, facilitând conexiuni atât în lumea fizică, cât și în cea virtuală. Printre aceste experiențe este inclus și primul concert al unui pop star internațional ce poate fi urmărit, în realitate augmentată, chiar pe doza Coca-Cola. Acesta este susținut de Ava Max, iar piesele vor fi dezvăluite treptat, prima va putea fi urmărită începând cu 17 iunie în hub-ul Coca-Cola Creations, iar “biletul de intrare” este chiar doza de Coca-Cola Intergalactic.

Spectatorii o vor vedea pe Ava Max interpretând trei dintre cele mai cunoscute piese ale sale: “Kings & Queens”, “Sweet but Psycho” și “EveryTime I Cry” – într-o lume virtuală surprinzătoare, colorată în multiple tonuri de roșu.

Sursa Foto: Coca-Cola

Pentru prima ediție Coca-Cola Creation, am avut oportunitatea să ne întrebăm ce gust ar putea avea spațiul cosmic. Joshua Schwarber, Senior Director, Global Digital Design

Noua Coca-Cola Intergalactic este un produs lansat în ediție limitată, fiind disponibil în limita stocurilor, la doze de 250 ml, în diferite magazine din țară.

În România, ca în toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea, Coca-Cola deţine şi funcţionează pe baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii şi distribuţiei produselor către consumatori. Pe plan local, Sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său, Coca-Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca-Cola sub licenţa The Coca-Cola Company în România. Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România", realizat pe baza datelor financiare din 2020, prezența acestui sistem pe piața locală generează o valoare adăugată de 434 de milioane de euro, echivalentul a 0,20% din PIB-ul României. Împreună cu partenerii de îmbuteliere, Coca-Cola are peste 700.000 de angajați, oferind oportunități economice comunităților locale din întreaga lume.

Citeste si: Primul whisky românesc a fost lansat. Șeful Alexandrion: Mulți m-au...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: