Top 5 cărți recomandate de Sorin Stoica, CEO Eturia: Îmi încep ziua cu minimum 10 pagini citite

Sorin Stoica, fondator și CEO al agenției de turism Eturia, a vorbit despre lecturile care l-au inspirat și despre care crede că ar putea fi la fel de interesante și pentru antreprenorii și managerii din România.

"Recomandarea mea pentru tinerii (și nu numai) antreprenorii (și managerii) din România este în primul rând să își dezvolte obiceiul de a citi", a explicat Sorin Stoica pentru wall-street.ro.

Antreprenorul a arătat că pentru acest lucru este bine ca, în primul rând, să aibă o listă de cărți de citit (el având întodeauna o listă de 50 de cărți de citit din domenii diferite), un obiectiv îndrăzneț (de exemplu să citească o carte la 2 săptămâni, adică 26 de cărți pe an) și o rutină (el, spre exemplu, începându-și dimineața cu minimum 10 pagini citite).

Și pentru că tot a adus vorba despre obiceiuri, Sorin Stoica spune că prima carte pe care o recomandă este următoarea:

Atomic Habits – James Clear

Ideea principală a cărții este că micile schimbări durabile sunt cele care aduc rezultate remarcabile, în comparație cu marile schimbări care în general nu rezistă testului timpului.

Este de preferat să citești în fiecare zi 10 pagini decât să citești o carte întreagă în două zile de vacanță, pentru că traiectoria pe care te afli este mai importantă decât rezultatele de moment.

În momentul în care citești în fiecare zi, vei acționa asupra identității tale – vei deveni un cititor. Astfel, cititul va deveni o parte a rutinei tale așa cum este și spălatul pe dinți. M-am referit la cititit, dar e valabil pentru orice obicei nou pe care ne dorim să îl implementăm în viața noastră.

Evident, totul merge mult mai ușor dacă găsești un sens pentru tine în schimbarea pe care o dorești.

Cultura Serviciilor Superioare – Ron Kaufman

Este cartea de căpătâi a Eturia, Eturia fiind de altfel singura companie de turism din România care este certificată Up Your Service in Romania (un program de transformare a culturii organizaționale într-o cultură a excelenței în servicii, n.r.).

Ideea principală a cărții este că ne situăm în orice relație pe o scară rulantă a serviciilor, scară care merge în sus. Și că așteptăm întotdeauna să primim de fiecare dată ceva mai mult decât data trecută.

Cele 5 niveluri ale servicilor sunt:

Criminal – nu primești nici măcar ceea ce ai plătit

Basic – primești ceea ce ai plătit și atât

Desired – primești mai mult decât ceea ce ai plătit (primești ceea ce ți-ai dorit)

Surprising – primești chiar mai mult decât ți-ai fi dorit

Unbelievable – ceea ce primești este wow, depășește cu mult așteptările tale

Problema cu această scară este că ceea ce este astăzi Surprising, mâine va deveni Desired și așa mai departe. De aceea o companie trebuie să își îmbunătățească în mod continuu serviciile și să le adapteze la așteptările clienților. Este ceea ce facem noi în Eturia.

Excelența în afaceri – Jim Collins

Cartea este bazată pe un studiu făcut de Jim Collins și echipa lui pe top 500 companii americane, prin care s-a dorit să se identifice care sunt elementele comune care au stat la baza succesului acestor companii.

Ideal de citit și Afaceri Clădite să Dureze, care continuă cumva ideea de mai sus analizând ce a făcut ca o companie să devină excelentă, dar și să rămână excelentă după plecarea leaderului ei.

Pe scurt, toate companiile excelente au în comun următoarele:

Intâi Cine apoi Ce

- Se creează o echipă de oameni potriviți, se pun oamenii potriviți în autobuz

- Se dau jos din autobuz cei nepotriviți

- Se pun cei potriviți la locul lor

Confruntarea realității

- Confruntă afectarea cu realitatea. La rece și fără amăgiri, pentru a îți înțelege corect oportunitățile, amenințările, punctele slabe și cele tari

Conceptul de arici

- Analizează și simplifică afacerea la ceea ce conferă cel mai puternic avantaj competitiv. Ce anume ar putea face echipa ta cel mai bine din întreaga lume?

Cultura disciplinei

- Nu există excelență fără disciplină. Disciplina de a face lucrurile care trebuie, atunci când trebuie și cum trebuie

Acceleratori Tehnologici

- Abia acum vine tehnologia. Din păcate, foarte multe companii încep cu tehnologia sau dau vina pe tehnologie, însă realitatea este că dacă nu ai echipa potrivită, conceptul de business potrivit și disciplina execuției, nu vei rezolva nimic cu tehnologia.

Principii – Ray Dalio

Este una dintre acele cărți-eveniment care redă într-un mod extrem de organizat și eficient înțelepciunea bazată pe propria experiență de viață și afaceri a lui Ray Dalio, unul dintre cei mai importanți oameni de business ai ultimelor decenii. Este o carte care necesită multe săptămâni pentru a o citi, deoarece fiecare pagină invită la reflecție și la luat notițe.

Pe scurt, la ceea ce invită Ray Dalio este să gândești cu propria minte și să nu iei de bune orice informații sau idei.

Sau, cu alte cuvinte, să îți pui 3 întrebări simple:

Ce vrei?

Ce este adevărat?

Ce vrei să faci în privința asta?

Să pornești de la ideea că istoria se repetă și că de multe ori un eveniment este un alt caz la fel. Și în acest sens este important să te uiți la întâmplările care te provoacă, să le pui pe categorii și să determini principii de acțiune pe care să ți le notezi.

În business, documentarea modului în care iei decizii este extrem de importantă pentru cei care vor prelua cândva atribuțiile tale. De asemenea, este important să privești afacerea ta ca pe un mecanism și să te uiți unde anume ai putea interveni în mecanism pentru a livra mai multă calitate și a genera mai mult profit.

O altă idee importantă este să nu dai fiecăruia din echipă același drept de vot, ci să atribui importanță unui vot în funcție de competența acelei persoane în domeniul în care se votează.

Cu alte cuvinte, nu vorbim nici de Autocrație, nici de Democrație, ci de Meritocrație.

Cele 7 Obișnuințe ale persoanelor extraordinar de eficace – Stephen Covey

Dacă ar fi să iau cu mine pe o insulă pustie o singură carte pe care să o citesc toată viața, Cele 7 Obișnuințe ar fi cu siguranță aceasta, pentru simplul motiv că această carte se bazează pe principii solide pe care omenirea le-a avut încă dinainte de invazia literaturii de dezvoltare personală, care mai ales în ultimii zeci de ani este mai degrabă orientată pe suprafață decât pe esență.

Ideea principală a cărții este că trăind viața după cele 7 obișnuințe, obținem atât succes, cât și echilibru în toate planurile vieții. Satisfacem deopotrivă sănătatea, familia, relațiile cu lumea, cariera și averea.

Cele 7 obișnuințe sunt:

Fii Proactiv

- A fi proactiv înseamnă a-ți alege răspunsul în fața unui stimul. De obicei suntem reactivi. Reacționăm la un stimul. Atunci când suntem proactivi, ne poziționăm între stimul și răspuns. Înseamnă de asemenea să alegi tu momentul în care să faci o acțiune, nu să lași circumstanțele să te determine să faci acea acțiune.

Începe cu finalul în gând

- Toate lucrurile sunt create de două ori. Creează mai întâi în gând ceea ce vrei să realizezi, tot așa cum o clădire are mai întâi un architect și abia apoi un constructor

Dă Prioritate Priorităților

- Învață să identifici lucrurile importante și acordă timp acestora. Altfel te vei lăsa pradă lucrurilor urgente și nu neapărat importante. Urgențele tind să apară cu atât mai mult cu cât cândva ai neglijat lucrurile importante

Gândește Câștig – Câștigi

A gândi Câștig Câștigi înseamnă să dai importanță atât relației cât și profitului. Poți câștiga, dar distruge relația, sau poți câștiga păstrând relația. Pentru a alege aceasta paradigmă, este important să îți revizuiești mai întâi convingerile legate de negociere. Nu există ceva care se împarte la doi. Este întotdeauna o valoare care se creează și care poate aduce câștig pentru ambele părți prin crearea acelei valori

Învață să asculți și apoi să fii ascultat

Dacă asculți cu intenția de a înțelege și nu cu intenția de a da o replică, atunci vei crea aer psihologic pentru cel de lângă tine. Care apoi va putea să te asculte fără intenția de a îți da replica

Acționează sinergic

Lasă în urmă paradigma că 1+1 = 2. De cele mai multe ori, sinergia rezultată din alăturarea a două sau mai multe persoane creează cu mult mai mult decât dublul valorii pe care ar putea-o crea fiecare dintre ei separat

Ascute fierăstrăul

Alocă-ți timp pentru relaxare, odihnă și studiu. Dezvoltă-te zilnic Mental, Spiritual, Social și Fizic. Și alocă-ți timp pentru încărcarea bateriilor.

