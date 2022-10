Weekend-ul ăsta poți să vezi cum Maria Tanase stă la masă cu Edith Piaf,te poți plimba cu bicicleta sau doar să te bucuri de un pahar de vin. Iată la ce evenimente poți participa la finalul acestei săptămâni.

Podul Mogoşoaiei 2.0, explorare a oraşului prin artă

Proiectul de explorare a oraşului prin artă, „Podul Mogoşoaiei 2.0” continuă în luna octombrie cu un alt traseu cultural și anume „Podul Artei” ce va avea loc pe cea mai veche arteră a Capitalei, prin atașarea unor gravuri în metal pe bolarzii dintre stradă și zona pietonală de pe Calea Victoriei.

„Podul artei” face parte din proiectul inițiat de scriitorul Mugur Grosu, „Podul Mogoşoaiei 2.0 / un traseu cultural pe Calea Victoriei” și este unul dintre proiectele câștigătoare ale Burselor de idei „Bucureşti RE:imaginat” selectate pentru a fi implementate de ARCUB.

Când va avea loc: sâmbată, 15 octombrie, ora 18:00 vizavi de Muzeul Național de Artă.

Programul complet al evenimentului.

Spotlight Festivalul Internațional al luminii

Unul dintre cele mai așteptate festivaluri de artă vizuală în aer liber din București, Spotlight revine între 14 şi 16 octombrie cu o ediţie dedicată în întregime artiştilor din România. Organizat de Primăria Capitalei, prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Spotlight 2022 marchează închiderea proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană”, care a oferit bucureştenilor o serie de weekenduri pietonale în mai multe zone din oraş, pe o perioadă de şase luni.

Astfel, timp de trei zile, începând cu ora 19.00, Spotlight animă Calea Victoriei, între Ateneul Român şi Cercul Militar Naţional, cu instalaţii artistice spectaculoase, proiecţii de video mapping, holograme, expoziţii şi instalaţii interactive. Arcul de Triumf se alătură programului Spotlight 2022 cu un eveniment aniversar ce marchează împlinirea a 100 de ani de la inaugurarea monumentului printr-un spectacol de video-mapping.

Tema ediţiei Spotlight din acest an este intitulată Made in RO şi invită artiştii români să reimagineze oraşul prin intermediul new media.

Citiți AICI mai mutle detalii despre eveniment.

Când va avea loc: 14-16 octombrie, după ora 19.000

Silent Party la J'ai Bistrot

Pentru că vremea este încă prietenoasă, J'ai Bistrot încheie seria de petreceri din grădină cu un ultim Silent Party la care au fost cooptați nici mai mult nici mai puțin decât 9 DJs, pe cele 3 canale muzicale.

Când va avea loc: vineri, 14 octombrie 2022, ora 19:00.

Programul complet și line-up-ul evenimentului.

Spectacolul ALTER. Zilele Sofia Nădejde 2022

Bucureștenii sunt invitați să vadă un spectacol construit pe baza poeziei Angelei Marinescu, care va primi în cadrul Galei Premiilor Sofia Nădejde – ediția a V-a premiul special pe care îl decide echipa organizatoare, denumit anul acesta Scrisul sau Viața.

Zilele Sofia Nădejde este un proiect inițiat în 2018 cu o gală a literaturii scrise de femei. În prezent este un microfestival interdisciplinar al cărui scop este promovarea literaturii și artei realizate de femei.

Când va avea loc: vineri, 14 octombrie 2022, ora 19:00.

Programul complet al evenimentului.

Tur ghidat cu bicicleta | Parcul Văcărești

Dacă vrei să ieși cu bicicleta în weekend o poți face în cadrul turului din Parcul Văcărești din București, în cadrul proiectului În Aer Liber, organizat de Asociația MaiMultVerde cu susținerea Metropolitan Life și sprijinul Asociației Parcul Natural Văcărești.

Turul ghidat se va termina cu o discuție în parc despre importanța coridoarelor verzi-albastre la nivelul orașului, biodiversitatea din parc, precum și planurile de viitor pentru zonă. Traseul se va desfășura pe un teren neasfaltat și este recomandat să vii cu o bicicletă potrivită.

Când va avea loc: sâmbătă, 15 octombrie, ora 12:30.

Programul complet al turului.

De la Maria Tanase la Edith Piaf, prin Micul Paris

Jezebel, aka Izabela Barbu, vine în atenţia publicului cu un spectacol muzical ce vă va purta într-o călătorie a anilor de glorie ai Bucureştiului de odinioară. Proiectul este un “arc en ciel”, o punte muzicală şi conceptuală între cele două mari simboluri ale muzicii interbelice: Maria Tănase, “privighetoarea Carpaţilor”, şi Edith Piaf, “vrabia pariziană”. Cele două voci au marcat aceeaşi epocă, având poveşti de viaţă incredibile şi atât de asemănătoare.

Când va avea loc: vineri, 14 octombrie, ora 21:00.

Programul complet al evenimentului.

Sărbătoarea Dovlecilor

Sărbătoarea Dovlecilor transformă dovleacul în vedeta sezonului. Ești invitat să deguști rețete de toamnă cu o notă spice & gustul copilăriei.

Gratarul e încins, ceanul aburind și ingredientul surpriză e gata să te dea pe spate!

Câteva dintre atracții și distacții:

Live Cooking Show cu ceaune și grătare, şi desigur mulți dovleci;

Muzică;

Ateliere de sculptat/pictat dovleci - duminică: orele 12:00 - 16:00;

Concurs de mâncat plăcintă cu dovleac.

Când va avea loc: 15-16 octombrie, ora 13:00.

Programul comlplet al evenimentului.

Urban Blues Fest- Autumn edition 2022

Dacă ai poftă de muzică dar ai vrea să o combini și cu activitatea literară poți merge la Urban Blues Fest. În cadrul evenimentului vor avea loc două lansări de cărți și un târg de vinyluri.

Când va avea loc: 14-16 octombrie, ora 13:00.

Programul complet al evenimentului.

Mustărie, Vin și Brânzeturi

Bucuereștenii sunt invitați de Acuarela în grădina lor amenajată natural, de sezon, cu frunze cât cuprinde, să celebreze stoarcerea strugurilor și transformarea lor în must. Stoarcem la fața locului cât și comparăm cu mustul proaspăt stors și adus de la Crama Davino din noua producție de anul acesta, din zona Munteniei. Strângem niște brânzeturi faine de la producători mici și le metamorfozăm cu vinurile. Vă anunțăm zilele următoare care va fi selecția disponibilă!

Când va avea loc: 15-16 octombrie, ora 12:00-21:00.

Programul complet al evenimentului.

Sursa foto: Pixabay

