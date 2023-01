Un Crăciun eco-friendly: cum să scapi de brad? Îl duci la colectare sau îl mănânci?

Sfârșitul sărbătorilor de iarnă vine cu despodobirea bradului de Crăciun și lăsarea acestuia la centrele de colectare. Unii aleg, totuși, să păstreze pomul de Crăciun și să-l mănânce.

Cel mai nou trend apărut în refolosirea bradului de Crăciun constă în ”mâncarea” acestuia, prin folosirea pinilor ca ingrediente pentru diferite rețete, scrie NewYorkPost.

”Poate fi mâncat aproape în întregime. Acele de brad pot fi folosite ca rozmarinul sau foile de dafin, pentru aromă”, a declarat Julia Georgiallis, autoarea How to eat your Christmas Tree, pentru The Guardian.

Tot Georgallis spune că acele de brad pot, de asemenea, amestecate cu oțet sau zdrobite pentru a aroma ginul. Aceasta a recomandat să puneți secțiuni din bradul de Crăciun într-un cuptor încins până când acele sunt carbonizate, ulterior le puneți într-un blender pentru a crea cenușă de pin, utilă pentru aromă.

O altă utilizare a acelor de pin este pentru murarea ouălor sau legumelor. În plus, pot fi puse în băuturi și infuzii, au mai declarat experții în alimentație.

Ceaiul de ace de pin, care poate fi preparat prin fierberea ramurilor de pin, face furori pe TikTok, a raportat Daily Mail.

Unii susțin chiar că ceaiul din brad de Crăciun poate vindeca durerile musculare.

Georgallis, care are un club alimentar în estul Londrei, cu articole făcute din pomi de Crăciun, a mai spus că oamenii care au ales să-și replanteze pomii pot mânca noii muguri când încolțesc primăvara.

Cu toate acestea, ea îi avertizează pe cei care doresc să-și transforme brazii în mâncare să poarte mănuși, deoarece acele sunt adesea înțepătoare. Nu în ultimul rând, aceasta a precizat că felul ei de mâncare preferat este înghețata de molid.

