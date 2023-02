De la AMIN la ADMIN. Cetatea Creștină: Interviu cu românii care au creat „Tinder-ul ortodox”

Cetatea Creștină este o aplicație de dating românească care are „ca unic scop” căsătoria, după cum scrie pe site-ul aplicației. De Ziua Îndrăgostiților, wall-street.ro a vorbit cu fondatorii și i-a întrebat de ce au creat o astfel de aplicație, dar și cum se mai raportează românii la căsătorie și religie. Ca să rezum mai bine experiența de utilizator, mi-am făcut cont pe singura aplicație de dating pentru creștini ortodocși ca să văd ce vor bărbații creștini de la o femeie.

Personal, nu am avut niciodată afinități pentru ceea ce înseamnă căsătoria. Fiind născută în Bucovina, un loc în care oamenii se mândresc că încă se păstrează tradiția, religia a avut un mare impact în viața mea încă din copilărie. Crescută de un tată ateu și o mamă care uneori era „mult prea practicantă”, am păstrat întotdeauna o poziție obiectivă despre ce înseamnă religia. Cu aceeași gândire m-am dus să mă întâlnesc și cu Adriana și Codrin Baciu, cei care au au creat aplicația Cetatea Creștină.

Povestea acestei aplicații a început după ce Adriana l-a cunoscut pe soțul ei la biserică, în România. Fiindcă el locuia în SUA la acel moment, ei au depins de internet pentru a putea comunica. Ca să omagieze internetul, soțul ei a vrut să ofere și altora prilejul să-și găsească dragostea prin calea algoritmilor. Așa s-a creat, în 2004, un site prin care creștinii ortodocși puteau să se cunoască pentru a întemeia o familie.

„Eu și soțul meu ne-am cunoscut la biserică, dar am reluat discuțiile cu ajutorul internetului. El a preluat rețeta prin care noi ne-am cunoscut: internet și biserică. Soțul meu a vrut să își ajute prietenii mai în vârstă să își găsească o soție. A făcut inițial un site, dar mai apoi fiul meu a reluat ideea și a creat o aplicație, lansată în 2022 de Dragobete”, a declarat Adriana Baciu, fondatoarea aplicației Cetatea Creștină.

Ce fel de oameni am găsit pe aplicație: „Bună cf” de pe Tinder este aici „Doamne-ajută”!

Pentru a scrie acest articol am descărcat personal aplicația. Cetatea Creștină este disponibilă pe Google App și este gratuită, având și posibilitatea de a cumpăra o versiune premium, care costă între 25-50 de lei lunar, pentru a avea disponibile mai multe „swipe-uri”. Conform fondatorilor, acest tip de abonamente sunt un mijloc bun prin care aplicația încearcă să se ferească de troli.

Prima rubrică pe care trebuie să o selectezi este genul, de unde poți alege: bărbat creștin ortodox sau femeie creștin ortodoxă. La secțiunea de hobby-uri poți selecta dacă ești interesat de taberele ortodoxe, de pelerinaje sau muzică psaltică, ai o rubrică despre ce sporturi practici și alta care ține de creativitate. Fiindcă aplicația este destinată creștinilor ortodocși, următorul pas prin care poți trece mai departe este să spui ce înseamnă ortodoxia pentru tine. Înainte de logarea propriu-zisă există chiar și un mic îndrumar despre cum să începi o conversație sau ce fotografii să încarci.

Nu am fost niciodată o fană a aplicațiilor de dating, deci nu am o experiență vastă legată de agățatul pe internet, dar știu de la multe prietene unele moduri „neortodoxe” de abordare ale bărbaților din România. Pe Cetatea Creștină majoritatea bărbaților salută cu Doamne-Ajută, sunt respectuoși, iar unul mi-a spus chiar că „îi mulțumește lui Dumnezeu că m-a găsit”. M-ai mult de atât, cu toate că poți trimite fotografii folosind aplicația, nu am primit nicio fotografie „nedorită”, lucru destul de comun pe aplicațiile convenționale.

Aplicația are deja „nepoți”: De la lansare s-au căsătorit deja cel puțin trei cupluri

Adriana mi-a spus că a văzut deja roadele conceptului Cetatea Creștină: de la deschiderea site-ului s-au căsătorit 10 cupluri, iar de lansarea aplicației alte trei cupluri. Ea mi-a mărturisit că simte o imensă fericire atunci când când se aud clopotele de nuntă în urma utilizării aplicației.

„Eu m-am gândit că dacă aplicația va reuși să formeze chiar și câteva familii, voi schimba lumea. Aceste familii vor face copii pe care îi va crește în aceleași norme. În momentul în care ești într-o căsnicie ortodoxă știi că trebuie să lupți pentru căsnicia ta. Nu te gândești că poți să divorțezi și să găsești pe altcineva. Te gândești că acea căsnicia este pe viață și că trebuie să lupt pentru ea”, a declarat Codrin Baciu, fiul Adrianei și cel care a transformat site-ul în aplicație.

De la Referendumul pentru familie, până la evenimentele la de la MȚR, când o grupare homfobă a oprit proiecția unui film cu o tematică LGBT, evenimentele gravează o istorie a intoleranței în ceea ce privește România. Această intoleranță a fost stimulată de cele mai multe ori pe spatele dogmelor religioase. M-am întrebat mereu: „Cum s-ar putea supăra Dumnezeu pe iubire?!” Eu nu am găsit încă răspunsul, așa că am întrebat-o pe Adriana ce părerea are ea, din papucii de fondatori ale acestei aplicații, despre „dragostea neconvențională”:

„Acest lucru este între fiecare om și duhovnicul lor sau între ei și Dumnezeu. Noi spunem care ar fi conduita, dar nu îi putem alege după păcate”, spune fondatoarea Cetatea Creștină.

Cât de ortodocși sunt, de fapt, românii?

Conform datelor de la recensământul din 2022 dintre românii care au declarat că practică o religie, aproximativ 85,4% (16 milioane), sunt creștini ortodocși. În acest context, o aplicație destinată creștinilor ortodocși poate părea aproape inutilă, ținând cont că aproape toată populația pare să aibă această religie.

Codrin a explicat că, chiar dacă cifrele arată că majoritatea românilor sunt ortodocși, aceștia nu țin cont de practicile bisericești. Acesta a comparat situația din România cu cea din SUA, unde, chiar dacă sunt mult mai puțini creștini ortodocși declarați, aceștia sunt mult mai „pe bune” în ceea ce ține de practicare.

„Mulți se întrebă de ce să faci o astfel de aplicație de dating în România, pentru că oricum toată lumea e ortodoxă. Cu toate acestea, doar statistic suntem toți ortodocși, și doar o mică parte sunt practicanți. Poate nu îți vei întâlni nevasta ta la biserică unde sunt doar 10 femei. Oricum, e puțin ciudat să vorbești la biserică de astfel de lucruri”, spune Codrin.

Aplicația Cetatea Creștină a fost lansată acum un an de Dragobete, iar momentan a fost descărcată de peste 10.000 de utilizatori.

